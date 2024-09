Potres u BiH: 'Probudio me, cijeli stan se tresao'

Umjereni potres magnitude 3.5 po Richteru pogodio je jutros oko 8.30 sati područje BiH, javlja EMSC. Epicentar potresa bio je 20-ak kilometara od Zenice te 10 kilometra od Žepča.

Građani diljem BiH prijavili su kako su osjetili podrhtavanje. ''Osjetio se jak udarac i jako je dugo trajao. Bilo je jako intenzivno na petom katu'', pisali su. ''Baš se osjetio na 2-3 sekunde'', ''Probudio me potres, u stanu se sve treslo'', pisali su građani na području Zenice, Bugojnog i Drinčića.

