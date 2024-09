Potres uplašio Zagrepčane: 'Jako je streslo, grdo'

Građani Zagreba prijavili su EMSC-u iza 11:30 potres. "Jak udarac i zvuk, 8. kat, Trnje", jedan je od komenatara. "Jako je streslo", kaže drugi. Na EMSC-u je već više od stotinu komenatar. Osjetio se i na području Kvatrića i sve prema istoku grada.

Prema EMSC-u, potres je bio slabiji, tek 1,3 po Richteru, s epicentrom 3 kilometara od Zagreba. Neki čitatelji javljaju da je odmah uslijedio i jedan još slabiji. "Dva puta treslo grdo, Maksimir, Rebro". No EMSC zasad nema podataka o drugom.

