Umirovljenica u šoku nakon taksi vožnje: 'Za taj iznos mogla sam platiti let u London i natrag'

Novi slučaj visokih cijena taksija dolazi iz Zagreba. Jedna gospođa platila je nevjerojatan iznos za vožnju od Glavnog kolodvora do Zaprešića. - Mogla sam platiti let u London i natrag - kaže M. D. (76) za Jutarnji list. Nekadašnja profesorica ušla je u taksi na kolodvoru i nije bila ni svjesna da je tog trenutka izgubila veliku količinu novca. - Ušla sam u prvi taksi kod ulaza u Glavni kolodvor, bio je tamne boje i velik. Pitala sam vozača koliko bi mogla koštati vožnja u Zaprešić, ali mi je neodređeno rekao da mu je to teško sada reći. Kad smo krenuli, počeo je govoriti da on vozi samo ekskluzivne putnike u hotele, da je njegov automobil zato tako luksuzan i da je vožnja skuplja nego inače. Ponovno sam ga pitala koliko stoji vožnja u Zaprešić, ali mi nije konkretno odgovorio, samo je tijekom vožnje spomenuo da kilometar naplaćuje 20 eura. No ja sam bila u stanju panike, nisam bila dobro i on je vidio da sam uznemirena - kaže.

- Predložila sam čak da me prebaci do prve stanice policije, gdje bi pričekala supruga, na što je rekao ma što će vam policija... - kaže.

Dala je taksistu suprugov broj da ga nazove i da se dogovore gdje će se naći. Dogovorili su se da će to biti u Zaprešiću kod Trajbara, da ne mora voziti dalje. Dok smo se vozili, nervozno sam u jednom trenu lupkala jagodicama prstima po šajbi, na što mi je ljuto rekao da prestanem da mu mogu oštetiti vozilo. Nije ostalo vrijeme bio nepristojan, ali nije nikada rekao konkretan iznos vožnje ili okvirno, nego je samo isticao koliko je njegov auto kvalitetan i da se to plaća - rekla je gospođa koja će ovu vožnju taksijem još dugo pamtiti.

VEZANI ČLANCI:

Iako je na taksimetru vidjela iznos od oko 170 eura, taksist je prišao njezinom suprugu i rekao mu da vožnja stoji 400 eura. Kako bi to 'opravda', kaže sugovornica, da je izvadio neki papir na kojem se vidi cjenik i da kilometar stoji 20 eura. - Suprug je želio platiti karticom, na što je odgovorio da može samo gotovinom. Odveo je supruga do bankomata, i u razgovoru se valjda malo sažalio nad njim ili tko zna zašto te spustio cijenu na 300 eura. No, to bi bila i razlika da je platio PDV i izdao račun, što na kraju nije napravio. Suprug je stariji, ima 82 godine i on se već uzrujao što je mene ulovio napad panike na kolodvoru i nije u trenu razmislio dobro što se događa, da nije dobio račun, samo je želio da sve brzo završi. No, kad smo stigli doma i smirili se, shvatili smo da smo upali u mrežu dobro uigrane prevare.

Kasnije se sjetila i daje automobil bio marke BMW.

>>FOTO Ovo je 10 najpouzdanijih rabljenih automobila koje možete kupiti>>