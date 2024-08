Ukrajinska oklopna vozila, koja haraju ruskim selima, nose isti prepoznatljivi simbol – bijeli trokut. Tenkovi, kamioni i NATO-ova vojna oprema s ovim znakom, bilo da je oslikan bojom ili zalijepljen trakom, izazvali su evakuaciju oko 180.000 ruskih građana iz njihovih domova.

Ova prva invazija na rusko tlo od Drugog svjetskog rata, koju su neki nazvali "operacija trokut", izazvala je veliku zabrinutost među ruskim dužnosnicima. U ukrajinskoj regiji Sumi viđen je tenk T-64 s bijelim trokutom na prednjem oklopu kako se kreće prašnjavim putem blizu granice. Dublje unutar Rusije, blizu grada Cherkasskoe Porechnoe, viđeni su i drugi oklopnjaci s istim znakom. Kada su ukrajinski vojnici ušli u rusko selo Guevo i zamijenili rusku zastavu svojom, učinili su to u kamionetu s bijelim trokutom. Ovaj simbol prvi put je primijećen u lipnju, a koristile su ga snage ukrajinskog Operativnog zapovjedništva Zapad, smještene blizu granice s Bjelorusijom.

🪖 Tanks, trucks and Nato military equipment bearing the marking, daubed in paint or stuck on with tape, have forced the evacuation of some 180,000 Russian citizens from their homes.



Read more here 👇https://t.co/1lHHEj3TUB pic.twitter.com/8rXei8c0PQ