Ukrajinci uhitili glavnog vojnog psihijatra, zgrnuo milijune tijekom rata, a ono što su otkrili sve je šokiralo

Služba sigurnosti Ukrajine (SBU) pritvorila je glavnog psihijatra Oružanih snaga Ukrajine zbog sumnje na nezakonito bogaćenje tijekom rata s Rusijom. Prema navodima istrage, dužnosnik je od početka ruske invazije u veljači 2022. godine stekao imovinu vrijednu više od milijun dolara. Iako SBU u svojem službenom priopćenju nije navela ime osumnjičenika, ukrajinski mediji identificirali su ga kao Oleha Druza, koji je obnašao dužnost glavnog vojnog psihijatra. Druz je također bio zamjenik predsjednika Središnje vojne medicinske komisije koja je odlučivala o sposobnosti građana za vojnu službu.

