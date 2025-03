Obitelj dječaka ubojice iz Ribnikara mora isplatiti milijune eura obiteljima žrtava

Maloljetni počinitelj masakra u školi Vladislav Ribnikar u Srbiji, njegovi roditelji, ali i sama škola moraju isplatiti odštetu obiteljima žrtava, presudio je sud u Beogradu. Zločin se dogodio 3. svibnja 2023. godine. Nematerijalna šteta za pretrpljenu duševnu bol i strah dosuđena je tužiteljima u rasponu od 68.000 do 111.000 eura po osobi, uz pripadajuće zakonske kamate. Sud je utvrdio odgovornost roditelja zbog neadekvatnog odgoja te škole zbog sigurnosnih propusta. Presuda, koja se temelji na Zakonu o obveznim odnosima, uključuje i nalog za isplatu sudskih troškova, a može se osporiti žalbom Apelacijskom sudu u roku od 15 dana, piše Blic.

Prema objavi Višeg suda u Beogradu, različitim skupinama tužitelja dosuđeni su sljedeći iznosi: 102.000 eura za trinaest tužitelja, 111.000 eura za troje tužitelja, 89.250 eura za osam tužitelja uključujući maloljetnike, te 68.000 eura za jednog maloljetnog tužitelja. Svi dosuđeni iznosi moraju biti isplaćeni sa zakonskom zateznom kamatom od 30. prosinca 2024. godine do konačne isplate, u roku od 15 dana od primitka prijepisa presude, pod prijetnjom ovrhe.

Sud je odbio preostali dio tužbenog zahtjeva kao neosnovan. Osim toga, maloljetni počinitelj, njegovi roditelji Miljana i Vladimir Kecmanović, te Osnovna škola Vladislav Ribnikar dužni su solidarno isplatiti odštetu za pretrpljeni strah. Većini tužitelja, uključujući obitelji Martinović, Božović, Radičević, Asović, Aćimović, Negić, Kobiljski, Anđelković, Čikić i druge, dosuđeno je 15.000 eura. Živoradu Vlahoviću dosuđeno je 4.285 eura, a Kosi Vlahović 5.140 eura. Na sve iznose obračunava se zakonska zatezna kamata od 30. prosinca 2024. do isplate, s rokom od 15 dana od primitka presude, pod prijetnjom ovrhe. Sud je također naložio tuženima da solidarno nadoknade troškove postupka s pripadajućom kamatom, u istom roku i pod istom prijetnjom. Ukoliko se utvrdi da iznos premašuje vrijednost imovine Kecmanovića, kako navodi izvor Bilca, to će značiti da će sve što posjeduju biti prodano, a ako ni to ne bude dovoljno, bit će naloženo da u budućnosti isplaćuju iznos u skladu s sudskom odlukom.

Obrazloženje presude ističe odgovornost maloljetnog počinitelja za pretrpljenu štetu, sukladno članku 160. stavku 2. Zakona o obveznim odnosima, s obzirom na njegovu sposobnost rasuđivanja u trenutku počinjenja djela. Roditelji Vladimir i Miljana Kecmanović snose odgovornost prema članku 168. stavku 1. istog zakona, jer je utvrđeno da je šteta nastala uslijed neadekvatnog odgoja i loših primjera koje su pružili maloljetniku.

Sud je također utvrdio odgovornost Ogledne osnovne škole Vladislav Ribnikar za nematerijalnu štetu, pozivajući se na članke 170. i 171. Zakona o obveznim odnosima. Dokazni postupak je pokazao da su zaposlenici škole propustili provesti nužne mjere sigurnosti prije tragičnog događaja 3. svibnja 2023. godine, što predstavlja štetnu radnju nečinjenja. Nadalje, škola je proglašena odgovornom i prema članku 172. istog zakona, zbog nezakonitog organiziranja učeničkih dežurstava, za što je odgovoran tadašnji ravnatelj. Presuda predviđa mogućnost žalbe Apelacijskom sudu u Beogradu u roku od 15 dana od primitka.