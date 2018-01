Udovice se u tom filmu prikazuju na ponižavajući i seksistički način

Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata RH – Grad Zagreb i Zagrebačka županija, podnijela je u četvrtak, 25. siječnja, pritužbu pučkoj pravobraniteljici Lori Vidović i pravobraniteljici za ravnopravnost spolova Višnji Ljubičić na film “Ministarstvo ljubavi”, jer se njegovim javnim prikazivanjem u programu HRT-a 11. siječnja 2018. u 23:20 i na različitim javnim događajima grubo narušava dostojanstvo udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

“Film prikazuje udovice ubijenih i umrlih hrvatskih branitelja upravo zato što su udovice i pritom ih na temelju toga statusa prikazuje na način koji vrijeđa njihovo dostojanstvo, čast i ugled kao udovica – žena čiji su muževi na najokrutniji način ubijeni u oružanoj agresiji na Republiku Hrvatsku braneći hrvatsku državu”.

“Udovice se tijekom cijelog filma, financiranog javnim novcem kroz HAVC i HRT, dakle uime Republike Hrvatske, prikazuju na nehuman, ponižavajući, seksistički i degradirajući način kao objekti koje više inspektora “lovi”, o čemu svjedoče postupci i razgovori likova u filmu, primjerice kada jedan od dva glavna lika govori kolegama:

“Udovice su svugdje iste i treba ih naguzit. Jer misle živjet na tuđoj grbači. Jel’ ti živiš na tuđoj grbači? Ne… Jel’ ti živiš na tuđoj grbači? Ne, a one su jadne, one su sirotice, mo’š mislit, sve mafija. Znaš ‘ko je jadan, mi smo jadni. Jel’ si možeš natankat benzin, jel’ si možeš djetetu platit vrtić, ne možeš, al’ zato su one jadne, one su lijepo izjebale cijelu državu i još povrh svega varaju pokojne muževe kojima su obećale vjernost….”

“Diskursom korištenim u filmu javnost se potiče na mržnju prema ranjivoj društvenoj skupini – udovicama hrvatskih branitelja jer ih se prikazuje kao osobe koje od društva zaslužuju prijezir i progon, napose zbog navodnih privilegija koje, kako je zlonamjerno i s osudom prikazano u filmu, ‘zloupotrebljavaju’.

Javnim prikazivanjem filma “Ministarstvo ljubavi” u kinematografiji kao i na javnoj televiziji, prekršen je članak 16. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17), prema kojem je “zabranjeno javno prikazivanje i predstavljanje žena i muškaraca na uvredljiv, omalovažavajući ili ponižavajući način, s obzirom na spol”, kao i Zakon o medijima, Zakon o elektroničkim medijima, Kazneni zakon, Zakon o suzbijanju diskriminacije i Zakon o HRT-u.

Zbog svega navedenog Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata RH, kao udruga žena, traži od pravobraniteljica:

– da se očituju o navedenom uvredljivom i diskriminatornom prikazu svih udovica koje u hrvatskom društvu opravdano uživaju zaštitu hrvatske države, a onda i udovica hrvatskih branitelja

– da zaštite žene koje su udovice od napada na njihovo građansko, ljudsko, žensko i majčinsko dostojanstvo

– da istraže tko je financirao film “Ministarstvo ljubavi”, je li financiran javnim novcem i je li dopustivo da se javnim novcem, preko državne institucije, vrijeđaju žene i udovice

– da izvijeste Udrugu udovica hrvatskih branitelja o svojem stajalištu o tome kako su žene prikazane u filmu “Ministarstvo ljubavi”.