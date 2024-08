'Pamtit ću kad ste mi dali jedinicu jer sam šaptala, a onda ste se s krajem sata preobrazili u omiljenu Gocu'

Tri osobe ubijene su u masakru koji se danas dogodio u Sanskom Mostu u BiH, nakon što je bivši domar ušetao u školu i zapucao na ravnatelja, profesoricu i tajnicu. U trenutku napada u školi su bili i učenici koji su u tom trenutku pisali popravne ispite. Profesorica koja je ubijena u napadu, Gordana Midžan, predavala je engleski jezik, a učenici su je vrlo voljeli. Emotivnu poruku poslala joj je i Hanna Dizdarević, bivša učenica. Njenu poruku objavljenu na Facebooku prenosimo u cijelosti:

Kao neko tko je imao čast četiri godine da sjedi u klupi i prisustvuje satovima cijenjene profesorice Gordane Midžan imam potrebu da napišem ovo što slijedi. Poštovana, voljena, omiljena moja profesorice, ne postoje riječi kojima se bol i tuga koju trenutno osjećam mogu opisati. Pored toga što ste izvrstan predavač, Vi ste jedno divno ljudsko biće, jedna divna i graciozna žena, primjer...

Uvijek ću se rado sjećati osmijeha na Vašem licu, zvuka Vaših potpetica koji odjekuju hodnikom gimnazije, Vašeg stila, Vaših toplih savjeta koji su meni kao tinejdžerki dosta pomogli i koje dan danas pratim.

Trudili ste se da nastava bude održana što kvalitetnije, ozbiljnije, ali nikad niste mašili priliku da na licima svojih učenika izazovete osmijeh. Važite za pravednog profesora, pamtit ću dok sam živa kad ste mi upisali jedinicu u dnevnik jer sam šaptala drugu iz klupe. Kad se oglasi zvono koje bi označilo kraj časa, preobrazili bi ste se iz Profesorice Gordane u nama svima omiljenu Gocu...

Pričali bi ste o svojim studentskim danima, svojim ljubimcima, davali bi najbolje ljubavne savjete, najljepše komplimente...

Posljednji put sam Vas vidjela na maturi svoje sestre, izgledali ste prelijepo kao i uobičajeno, zagrlile smo se, udijelile komplimente jedna drugoj, voljela bih da sam Vas barem još jednom vidjela nakon toga. Zbirka bi se mogla napisati o sa Vama provedenim trenutcima...

"Only english Hana, please." My beloved teacher, the light of my highschool days, my rolemodel, my fashion icon, the lovliest woman I ever got to know. Gordana Midžan. May your beautiful soul rest in peace'', napisala je, značenja: ''Samo na engleskom Hana, molim te. Moja ljubljena profesorica, svjetlo mojih srednjoškolskih dana, moj uzor, moja modna ikona, jedna od najljupkijih žena koje sam ikad upoznala. Gordana Midžan. Počivala tvoja prekrasna duša u miru''.

