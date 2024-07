Ubijene žena i dvije kćeri poznatog komentatora, napadač u bijegu: 'Koristio je samostrel'

Policija je u gradu Busheyju u istočnoj Engleskoj pronašla tri ubijene žene u dobi od 25, 28 i 61 godinu. Kako doznaju britanski mediji, ubijene su žena i dvije kćeri poznatog BBC-jeva komentatora Johna Hunta.

Policija u sjevernom Londonu i Busheyju traži osumnjičenika Kylea Clifforda (26). U potjeri sudjeluju i naoružani policijski službenici. Policija je priopćila da je u napadu korišten samostrel. "Vjeruje se da je Clifford u Hertfordshireu ili sjevernom Londonu i da posjeduje samostrel. Incident se tretira kao trostruko ubojstvo, a možda je napadač koristio i drugo oružje", javlja policija.

🔴 Breaking: The wife and two daughters of the BBC Five Live racing commentator John Hunt are believed to be the victims of a triple crossbow murder in Hertfordshire, the Telegraph can reveal



