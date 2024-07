Pojavila se jeziva snimka: Bivši vojnik snimljen kako napušta mjesto trostrukog ubojstva

Gotovo cijeli dan u Engleskoj trajala je potraga za Kyleom Cliffordom (26), nakon što su tri žene ubijene u napadu samostrelom u kući u Ashlyn Closeu. Žrtve su bile supruga i dvije kćeri BBC-jevog komentatora Johna Hunta. U popodnevnim satima policija je potvrdila da je pronašla Clifforda nakon velike operacije koja je uključivala specijalizirane timove za potragu i naoružane policajce. Clifford, iz Enfielda u sjevernom Londonu, prima liječničku pomoć.

Osumnjičenik, koji je napustio britansku vojsku 2022. nakon kratkog razdoblja službe, bio je tražen zbog smrti Carol Hunt (61) i njezinih kćeri Hannah (28) i Louise (25). Policija je rekla kako vjeruje da je Clifford bio poznat žrtvama. Inspektorica Justine Jenkins rekla je da se nitko drugi ne traži u vezi s istragom te zatražila da se poštuje privatnost obitelji žrtava. Na tiskovnoj konferenciji prije nego što je Clifford lociran, Jon Simpson iz policije Hertfordshirea poručio je novinarima da se vjeruje da su ubojstva "ciljana", navodi BBC.

Kako piše Daily Mail, Clifford je bio bivši dečko Louise. Objavljena je i jeziva snimka koja ga navodno prikazuje kako se udaljava od obiteljske kuće dok nosi veliki predmet ispod bijele plahte.

Kyle Clifford leaving the scene of the crime. pic.twitter.com/4ndb0iljP4