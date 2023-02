U Lonjskom polju uočen crni labud, u Hrvatskoj posljednji put snimljen 2011.

U Parku prirode Lonjsko polje ovih dana zamijećena je, po prvi put u povijesti tog parka, jedinka crnog labuda, iznimno rijetke ptičje vrste na našem području. Jučer su je uspjeli snimiti i djelatnici Parka prirode. Crnog labuda, vrstu koja živi u Australiji i Novom Zelandu gdje je dosta čest, može se u Hrvatskoj vidjeti u zoološkim vrtovima dok je u prirodi, u zadnjih 50 puta zamijećen tek sedam puta na hrvatskom teritoriju. Zadnji put je snimljen 2011. na Neretvi.

U Parku prirode kazuju kako dojave o prisutnosti crnog labuda u Lonjskom Polju stižu zadnjih desetak dana, a fotografiran je u srijedu na poplavnom pašnjaku iza sela Mužilovčica.

Crni labudovi, lat. Cygnus atratus, su ptice guščarice iz porodice pataka, te naseljavaju isključivo nizinska vodena staništa u Australiji i Novom Zelandu. Velike su to ptice - odrasli crni labud može narasti od 1,1 do 1,4 metra, a može biti težak od 6 do 9 kilograma. Raspon krila u letu može iznositi od 1,6 do čak 2 metra.

Dnevne su životinje, a na njihovom jelovniku su vodene biljke i trava. Zanimljivo je da stvaraju stabilan par za cijeli život i žive u jatima do 1000 jedinki. Životni vijek im je 40 godina u prirodi.

