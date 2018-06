U Hrvatskoj bila protiv Istanbulske, a sad požuruje druge zemlje da je prihvate

Hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu ponovno su se danas – posredno, kroz jedno izvješće o provedbi akcijskog plana za ravnopravnost spolova – imali prilike izjašnjavati i o Istanbulskoj konvenciji, a ishod glasanja bio je poprilično zanimljiv: za paragraf u izvješću, koji poziva države da ratificiraju Istanbulsku konvenciju ako to još nisu učinile, glasale su sve tri HDZ-ove zastupnice, pa i protivnica spominjanja rodne ideologije u toj konvenciji Ivana Maletić, a protiv je bio HDZ-ovac Ivica Tolić, koji je, inače, u Europski parlament ušao kao zamjena za Andreja Plenkovića.

Protiv je bila i Marijana Petir, bivša HSS-ovka, također članica kluba Europske pučke stranke, kojem pripada i HDZ. A suzdržana je bila Ruža Tomašić. No nakon što smo Ivanu Maletić nazvali zanimajući se za razloge takva njezina glasa, ona nam je rekla da je već pokrenula pisanu proceduru za ispravak svog glasa iz “za” u “protiv”.

– Greškom sam glasala “za” taj paragraf 21. – kaže Maletić.

Paragraf 21. sročen je ovako: Europski parlament “osuđuje sve oblike nasilja nad ženama i djevojčicama, kao i sve oblike rodno uvjetovanog nasilja, uključujući trgovinu ljudima, spolno iskorištavanje, prisilne brakove, zločine iz časti, genitalno sakaćenje žena i korištenje seksualnog nasilja u ratne svrhe; poziva EU i sve države članice da ratificiraju Istanbulsku konvenciju, prvi pravno obvezujući međunarodni instrument čija je svrha sprečavanje nasilja nad ženama i borba protiv njega”. Ukupno je 546 europarlamentaraca bilo za taj paragraf, 20 protiv, a 61 suzdržan.

– Greškom sam glasala “za” i sad to ispravljam u “protiv” jer zaista mislim da pozivanje država da nešto učine nije u skladu s principom supsidijarnosti. Pustimo države da same definiraju svoje stavove. A o cijelom izvješću glasala sam jasno protiv jer ostajem pri mišljenju koje sam imala i ranije: smeta mi da se u teme koje svi, naravno, podržavamo, a to su ravnopravnost i zaštita žena, uporno guraju ideološka pitanja koja tu ne spadaju – objašnjava Maletić.

HDZ-ovac Ivica Tolić nije želio posebno objašnjavati svoj glas, a Ruža Tomašić, koja je bila suzdržana, kaže kako ostaje pri stavu da Istanbulska konvencija nije korisna ako se već postojeći nacionalni zakoni o zaštiti žena ne primjenjuju.

– Po meni, Istanbulska konvencija bila bi dobra jedino ako bismo uzeli taj papir, umočili ga u cement i izmlatili po glavi onoga koji tuče žene. Zasad je to jedini način kako iskoristiti Istanbulsku – kaže Tomašić.

Čitavo izvješće o kojem se glasalo pisala je kao suizvjestiteljica Dubravka Šuica, zajedno s Lindom McAvan iz kluba socijaldemokrata. Šuica je glasala “za” paragraf 21. koji poziva na ratifikaciju Istanbulske konvencije ondje gdje još nije ratificirana.