Otpor Istanbulskoj bio je zagrijavanje za referendum, to je udar na velike stranke

Ne samo da HDZ u Šibeniku dva dana brusi Statut i raspravlja o lokalnoj samoupravi, nego nastojiti mobilizirati svoje članstvo, a porukama koje je poslao Andrej Plenković (i onima iza zatvorenih vrata, kao i onima pred kamerama) otkriva da je HDZ pomalo i u panici zbog inicijative koja je usmjerena mijenjaju izbornog zakonodavstva. Ali i zbog rasta antirežimskog Živog zida.

Pitanje različitih stavova

To je još jedan udar na dvije velike stranke. Otpor ratifikaciji Istanbulske konvencije bio je samo zagrijavanje za referendum – rekao je Plenković, prenose nam izvori, preksinoć na Središnjem odboru HDZ-a u Solarisu. Plenković tom izjavom “nije otkrio Ameriku” jer je posve jasno da desne udruge okupljene u inicijativi “Narod odlučuje”, koje su protestirale protiv ratifikacije Istanbulske konvencije, taj val nezadovoljstva koriste i iza izmjenu izbornih pravila. I prije četiri godine je inicijativa “U ime obitelji” htjela referendumom izmijeniti izborne zakone, ali tada je vlast procijenila da 380.000 prikupljenih potpisa ne odgovara iznosu od 10 posto upisanih birača. Prikupe li i sada taj broj potpisa, a skupljat će ih od 13. do 27. svibnja, on će biti dovoljan za referendum jer je popis birača u međuvremenu pročišćen od fantomskih glasača. I u svojoj jučerašnjoj izjavi pred novinarima Plenković je poručio HDZ-ovcima da očekuje njihov dodatni angažman jer postojeće inicijative teže nefunkcionalnom političkom sustavu. Svakom šefu stranke, pa tako i Plenkoviću, svakako je nefunkcionalan sustav u kojem ne može utjecati na poredak zastupnika na listi jer bi birači prema referendumskom pitanju imali pravo na tri preferencijska glasa, a izborne jedinice napokon bi bile dovedene u red, što svaka vlast od 2010. godine ignorira unatoč odluci Ustavnog suda. Plenković je u Šibeniku prvi put HDZ-ovcima jasno rekao da se inicijativa za referendum događa na platformi otpora Istanbulskoj, a ta je izjava tim važnija jer je 15 HDZ-ovih zastupnika (plus još dva člana HDZ-ove većine) bojkotiralo ratifikaciju te konvencije.

U sklopu rasprave o novom Statutu na Središnjem odboru, kažu naši izvori, zastupnik Miroslav Tuđman pitao je Plenkovića što, zapravo, znači uvođenje stranačkog referenduma, odnosno kako bi bili tretirani oni članovi HDZ-a koji bi u stranci željeli pokrenuti referendum o pitanju o kojem zastupaju različite stavove od vodstva HDZ-a.

Demonstracija moći i snage

Dakle, Tuđman je pitao bi li to značilo legalnu frakciju, jer bi se ta ekipa legitimirala samim pokušajem referenduma kao protivna vodstvu, ili bi se ti članovi izložili i bili označeni kao oporba. Pojedine sudionike Središnjeg odbora začudila je i Plenkovićeva konstatacija kada je govorio o postizanju nagodbe u Agrokoru. Naši sugovornici, naime, prenose da je Plenković navodno rekao da su pokušaji dviju tvrtki koje osporavaju nagodbu (Adris i Franck, op.a) legitimni, ali “dobro ćemo zapamtiti kako se tko ponašao”. Dio naših izvora time je ostao začuđen kao i ponovnom Plenkovićevom konstatacijom o sastavljanju budućih izbornih lista i onim zastupnicima HDZ-a koji su bili protiv ratifikacije Istanbulske. HDZ-ovci su na Središnjem odboru dobili i naputke o kvotama članova koji trebaju doći na izvještajni sabor HDZ-a 26. svibnja, na kojem će se usvojiti novi Statut stranke, jer vrh HDZ-a želi da taj Sabor bude demonstracija moći, jedinstva i snage.