Za što se točno tereti Banožića? Prijeti mu i osam godina zatvora

Za što se točno tereti bivšeg ministra obrane Marija Banožića i kakva mu kazna prijeti za izazivanje prometne nesreće s poginulom osobom? "Prevedemo" li priopćenje Općinskog državnog odvjetništva u Vinkovcima, koje navodi tek članke zakona, doznajemo kako bivšem ministru prijeti i do osam godina zatvora. Naime, Banožić je optužen da je, ukratko, kršenjem propisa o sigurnosti prometa, iz nehaja, izazovao prometnu nesreću s poginulom osobom, a za to je predviđena kazna zatvora od jedne do osam godina zatvora. Piše tako u Kaznenom zakonu RH.

Podsjetimo, Odvjetništvo je priopćilo kako se Banožića tereti da je vozio neprilagođenom brzinom i započeo pretjecanje tegljača s prikolicom, odnosno prešao vozilom na suprotnu stranu kolnika iako je bila smanjena vidljivosti zbog magle i smanjena preglednost zbog tegljača s prikolicom koji se kretao ispred njega u istom smjeru. Tereti ga se da je započeo pretjecanje iako prometna traka nije bila slobodna na dovoljnoj udaljenosti kako bi mogao sigurno izvesti pretjecanje uzimajući u obzir brzinu kretanja svog vozila i vozila koje je pretjecao.

Odvjetništvo, dakle, navodi kako je Banožić postupao protivno trima odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Jedna od njih je i odredba da vozač mora koristiti isključivo kolnik, kretati se sredinom obilježene prometne trake, odnosno trakom namijenjenom za promet one kategorije vozila kojoj pripada, osim u slučaju opasnosti za život, zdravlje i imovinu.

Druga odredba govori kako je vozač dužan brzinu kretanja prilagoditi osobinama i stanju ceste, vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i tereta, kao i gustoći prometa tako da vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom koju može predvidjeti, odnosno da može pravodobno postupiti prema prometnom pravilu i znaku.

I na kraju, vozač ne smije početi pretjecati ili obilaziti ako prometna traka kojom namjerava pretjecati nije slobodna na dovoljnoj udaljenosti tako da bi, vodeći računa o razlici između brzine kretanja svojeg vozila za vrijeme pretjecanja i brzine kretanja vozila drugih sudionika u prometu koje namjerava preteći, pretjevanjem ugrozio sigurnost prometa ili omeo promet iz suprotnog smjera.

