U Austriji 300 novozaraženih, 450 pozitivnih testova vezanih uz Hrvatsku

Podaci Ministarstva zdravlja od subote prijepodne pokazuju da ni u Austriji koronavirus ne posustaje, već naprotiv, sve žešće i sustavnije napada. Potvrda tome je i brojka od 300 novozaraženih samo u 24 sata, od čega je čak 141 novi slučaj zaraze evidentiran u Beču, koji je nedvojbeno postao hotspot zaraze u ovoj alpskoj zemlji.

Nakon Beča najveći broj novozaraženih u protekla 24 sata je u Tirolu (47), Gornjoj Austriji (35), Štajerskoj (27), Donjoj Austriji (23), Salzburgu (12), Vorarlbergu (6), Koruškoj (5) i Gradišću (4). Trenutačno u Austriji od koronavirusa aktivno boluje 2.924 osobe, a od jučer na danas ozdravilo je ih 146. U bolnicama na liječenju je 116 pacijenata, uključujući 22 u intenzivnoj njezi.

Od početka pandemije koronavirusa do danas je u Austriji zabilježeno 25.062 oboljele osobe, 21.406 ih je ozdravilo, bolje rečeno prizdravilo, a 732 su umrle. Do sada je testirano ukupno 1.087.155 osoba sa i bez simptoma koronavirusa. U proteklih 24 sata njih 11.746. Austrijski mediji, pozivajući se na službene izvore, u subotu izvještavaju o 49.200 kontrola putnika provedenih na austrijskim graničnim prijelazima do petka, od čega 44.300 zajedno s nadležnim zdravstvenim vlastima. Kako ističu čak 1.070 osoba poslano je u karantenu odnosno kućnu samoizolaciju, što je novi austrijski rekord.

Što se tiče do sada pristiglih pozitivnih rezultata testiranja na Covid-19, mediji napominju kako je čak 450 pozitivno testiranih slučajeva zaraze koronavirusom povezano s Hrvatskom. Dodaju kako je samo u petak registrirano 109 pozitivnih Covid-19 povratnika u Austriju s odmora u inozemstvu, od čega su njih 67 bili povratnici iz Hrvatske.

Kako Austrija ne bi svojim svakim danim sve višim brojkama novozaraženih stršala od drugih, mediji naveliko pišu kako je i susjedna Njemačka u nevolji jer su njemačke zdravstvene vlasti prvi put od kraja travnja ove godine kada je evidentirano 2.055 novozaraženih, u protekla 24 sata zabilježile čak 2.034 novih slučajeva zaraze koronavirusom.