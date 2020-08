Turisti iz Austrije ogorčeni: Veće gužve i rizik su kod nas, bazeni i jezera su krcati

Pred Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije u Puli jučer je vladala gužva zbog velike navale turista, ali i domaćih, za testiranje na SARS-CoV-2. Mnogi austrijski državljani nezadovoljni su odlukom svoje države koja je cijelu Hrvatsku stavila na crvenu listu.

Samira Čikarić odmarala se u Ližnjanu i danas se vraća za Austriju pa se odlučila prije povratka testirati kako bi izbjegla bilo kakve probleme i samoizolaciju kada se vrati.

- Došli smo ovdje i ostali iz našeg gušta, radi našeg obiteljskog odmora, i ne bismo voljeli riskirati zbog toga ili ugroziti svoje prijatelje ili slično. Platit ćemo taj test, ali ćemo barem biti mirni. S druge strane, smatram da nije u redu to što austrijske vlasti rade Hrvatskoj, a pogotovo Istri, jer je ovdje epidemiološka situacija daleko bolja nego u drugim krajevima i državama. Puno se više ljudi pridržava pravila i zaista smo s obitelji mogli opušteno uživati gdje god da smo bili. Još nisam čula da se netko vratio iz Istre s ljetovanja i bio zaražen, dok se već zna za nekoliko slučajeva mladih Austrijanaca koji su se vratili iz Dalmacije, pogotovo iz Novalje, i pojavili su im se simptomi bolesti - kazala je ova turistkinja iz Austrije za Glas Istre dodajući da njena obitelj živi na jednom jezeru u Austriji gdje je trenutno mnogo veća koncentracija ljudi.

- Mnogo je više stranaca nego što ih je ovdje u Istri i uvjerena sam da je daleko manji rizik da se zarazimo ovdje nego kad se vratimo kući. To nema logike, nitko Austriji nije zatvarao granice kad su zimus imali ogroman broj zaraženih u poznatim skijalištima, zato ne razumijem zašto je Austrija donijela ovakvu odluku da stavi Hrvatsku na crvenu listu - govori Samira Čikarić.

Vrlo nezadovoljni uvjetima povratka bili su i supružnici Milardić, koji su također jučer, zajedno sa svojom djecom, došli napraviti bris kako bi za vikend mogli krenuti put Austrije, a zatim i u ponedjeljak na posao. Iako su testiranje platili ukupno 400 eura, kažu da im nimalo nije žao što su ostali do kraja u Istri na odmoru i nisu pohitali nazad kao mnogi drugi turisti još prije tjedan dana, da bi spriječili eventualne zavrzlame po povratku.

- Jako sam ljuta na austrijske vlasti jer je to što rade samo zastrašivanje naroda, ništa drugo. Ako mi sad prođemo na granici bez ikakve kontrole, vjerujte mi da ću ih dati u austrijske novine, jer smo već čuli od drugih ljudi, koji su bili i u Bosni i u drugim krajevima i isto su se plašili da će morati u karantenu kad se vrate ili da ih neće pustiti u zemlju, da ih nitko na granici ni pogledao nije. Ljudi plaćaju te testove da bi se osigurali da su negativni i da bi se normalno mogli vratiti među druge ljude i na posao, a za što na kraju? - kaže Jasna Milardić koja pohvaljuje osoblje Zavoda u Puli jer su, smatra, jako dobro organizirani, ljubazni i srdačni.

- Toliko je ljudi svakodnevno ovdje, a oni su sa svakim ljubazni i nasmijani, nemam riječi koje bih im uputila, stvarno. A na austrijske političare smo jako ljuti jer nije bilo razloga da Hrvatsku stave na crvenu listu, a pogotovo ne Istru. To je samo neka prljava politika. Čemu takvo zastrašivanje ljudi? Obolijevaju uglavnom mladi, oboljelih na respiratoru i umrlih gotovo da i nema, i radi čega se Hrvatsku onda želi ocrniti? I to Austrija u kojoj su vam bazeni i jezera krcati ljudi, sve čovjek do čovjeka, ali oni su sigurni, a Hrvatska nije? Ma to je sramota. Baš me zanima što će biti na zimu kad krenu skijanja. Osobno smatramo Hrvatsku jako sigurnom i kompetentnom zemljom koja se krenula organizirati i pripremati za pandemiju još u siječnju kada korone uopće nije bilo ovdje, a i zdravstveni sustav, što god netko rekao, je na zavidnom nivou, vjerujte mi - poručila je Jasna Milardić.