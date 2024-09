Trump najavio vladino povjerenstvo koje će voditi Elon Musk: 'Ne treba mi ni plaća'

Republikanski predsjednički kandidat Donald Trump u četvrtak je rekao da će u slučaju izborne pobjede osnovati povjerenstvo za učinkovitost vlade koje će predvoditi multimilijarder Elon Musk, njegov pobornik. Bivši američki predsjednik tjednima razgovara s pomoćnicima o ideji takvog povjerenstva koje bi napravilo reviziju djelovanja vlade, rekli su izvori Reutersu. Sada je prvi put javno iznio tu ideju, u govoru New York Economic Clubu u četvrtak.

To je i prvi put da je Trump objavio da je Musk prihvatio voditi to tijelo. Nije naveo kako bi funkcioniralo takvo povjerenstvo, osim da će donijeti plan za eliminaciju „prijevara i nepravilnih plaćanja” u prvih šest mjeseci postojanja. „Po savjetu Elona Muska (...) Osnovat ću odbor o učinkovitosti vlade koji će provesti sveobuhvatnu financijsku reviziju i provjeru djelovanja cijele savezne vlade, nakon čega će donijeti preporuke za drastične reforme”, rekao je republikanac.

Musk je 19. kolovoza u podcastu rekao da vodi razgovore s Trumpom o toj temi te da je zainteresiran za pridruživanje povjerenstvu. „Spreman sam služiti Americi ako se ukaže ta prilika. Ne treba mi ni plaća, ni priznanja”, napisao je Musk na svojoj platformi X u četvrtak.

I look forward to serving America if the opportunity arises.



No pay, no title, no recognition is needed. https://t.co/5PSNtjBQn7