Trump 2.0: Najavio zlatno doba za Ameriku i '3. svjetski mir'

Bivši američki predsjednik Donald Trump uspio je pobijediti potpredsjednicu Kamalu Harris u utrci za Bijelu kuću, što znači da Amerika ipak neće dobiti prvu ženu predsjednicu, nego se u predsjednički ured vraća Trump, premda je u međuvremenu osuđen za kazneno djelo. Time je Trump ostvario povijesni pothvat. U Americi je uobičajeno da se predsjednici dok su još na dužnosti natječu za još jedan mandat i većina ih taj mandat i uspije osvojiti, ali povratak u Bijelu kuću nakon četverogodišnje stanke iznimna je rijetkost. Zapravo, Trump je tek drugi američki predsjednik kojemu je to pošlo za rukom. Prije njega je to uspjelo samo demokratu Groveru Clevelandu, koji je bio predsjednik od 1885. do 1889., a onda i od 1893. do 1897. godine.

Skandali ga nisu ugrozili

Ovaj uspjeh rezultat je nevjerojatne Trumpove upornosti. Prije četiri godine činilo se da će izborni poraz predstavljati i kraj njegove karijere. Trumpov prvi mandat okončan je krvavo i kaotično, napadom njegovih sljedbenika i jurišnika na Kongres, zbog čega se kasnije suočio i s optužnicom. Optužili su ga i zbog pokušaja da preokrene rezultate izbora 2020. u Georgiji i zbog odnošenja povjerljivih dokumenata iz Bijele kuće u svoju floridsku rezidenciju Mar-a-Lago, a u međuvremenu je osuđen zbog malverzacija u vezi s poslovanjem Trump Organization i zbog kupovine šutnje pornozvijezde Stormy Daniels.

Ni činjenica da je u pravnom smislu višestruki osuđeni kriminalac nije naškodila Trumpu, baš kao ni silan otpor većine američkih medija. Njegovu političku ambiciju nisu ugrozili ni nebrojeni skandali, njegov seksizam i nasilničko ponašanje. Optuživali su ga da je fašist i da predstavlja prijetnju za američku demokraciju, ali ni to ga nije zaustavilo. Tijekom cijele kampanje otvoreno je koketirao s rasizmom, o čemu svjedoči i njegov nedavni predizborni skup u Madison Square Gardenu, kada su njegovi saveznici prednjačili u rasističkim i vulgarnim izjavama.

Međutim, ni to mu nije naškodilo, a birači su u njemu prepoznali nekoga tko ne samo razumije njihove probleme, nego i onog tko će te probleme riješiti. Štoviše, čini se da su birači više zamjerili predsjedniku Bidenu koji je u jednom trenutku Trumpove birače nazvao "smećem", što je podsjetilo na veliki gaf Hillary Clinton u kampanji 2016., kada je polovicu Trumpovih pristaša nazvala "hrpom jadnika", što je Trumpova kampanja tada vješto iskoristila, baš kao što je Trump i sada poentirao pojavivši se u završnici kampanje za volanom kamiona za odvoz smeća.

Rezultat predsjedničkih izbora nedvojbeno pokazuje da su sve optužnice, presude i kvalifikacije samo dodatno učvršćivale njegov polubožanski status političkog autsajdera i spasitelja, koji će isušiti "washingtonsku močvaru". O tome svjedoče i izborni rezultati. Sudeći prema dostupnim podacima, Trump sada uživa veću potporu birača nego 2016. i 2020. godine. Potpora mu ustrajno raste. Na ovim će izborima Trump osvojiti više elektorskih glasova nego što ih je osvojio 2016., a prvi će put osvojiti i više glasova od svoje protukandidatkinje, čime je ublažio neugodnu spoznaju da je na izborima 2016. pobijedio iako je osvojio tri milijuna manje glasova od Hillary Clinton. Trump je 2020. poražen premda mu je potpora porasla, budući da je na tim izborima osvojio čak 11 milijuna glasova više nego četiri godine ranije. Najnoviji rezultati svjedoče da potpora Trumpu i dalje raste, što znači da je riječ o jedinstvenom i trajnom političkom fenomenu u usponu, a ne projektu kratkog daha.

– Dolazimo do pitanja zašto su ljudi glasovali za Trumpa, usprkos tome što se tijekom kampanje pokazao u najmanju ruku kao politički siledžija. Uz sve što je izgovorio, kako je moguće da su ljudi odlučili glasati za njega, pa i skupine koje je diskriminirao direktno ili indirektno? Prva stvar je ekonomija. ''It's the economy stupid'' uzrečica je iz 90-ih koja najbolje opisuje kako glasuju Amerikanci. U većini slučajeva ekonomija je ta koja bitno određuje kako će oni glasati, i to je jedan od ključnih razloga zašto se bitan dio birača okrenuo Trumpu. On cijelo vrijeme ima prednost kada je u pitanju ekonomija, dok su ljudi više vjerovali Harris kada je bilo pitanje pobačaja. Zašto je to sada bitno? Ljudi na svojoj koži osjećaju posljedice inflacije. Amerika je dosta skupa, skupe su namirnice, kruh, mlijeko, jaja...

Ljudi onda kažnjavaju onoga tko je na vlasti, a to je Biden, odnosno Harris. To je ključni razlog. Drugi vrlo bitan razlog jest to naglašavanje muškosti u kampanji. To je nešto što je jako zanimljivo. Činjenica je da je Harris žena, i ona uopće nije igrala na tu kartu, za razliku od Hilary Clinton. Međutim, činjenica je da je žena, a Trumpova cijela retorika igra na kartu vraćanja izgubljenog ponosa prije svega bijelim muškarcima, ali i muškarcima općenito, što je sigurno odigralo važnu ulogu. Ja bih istaknula te dvije stvari, uz neke druge stvari koje se tiču strategije – messaging, to je slanje poruka. Republikanci su imali vrlo jasne poruke, poput prijetnji da će masovno deportirati ljude, a koje Harris nije imala jasno artikulirane – komentirala je iz Washingtona za Večernji TV politička analitičarka Marijana Grbeša.

Trumpova popularnost nakon ovih izbora pretočila se i njegovu konkretnu političku moć. Naime, Trump ovaj put nije osvojio samo Bijelu kuću, nego i Senat, a najvjerojatnije i Zastupnički dom. Ako tome pridodamo i većinu guvernerskih pozicija koje su u rukama republikanaca (27 naprama 23), riječ je o silnoj koncentraciji političke moći, što nije čest slučaj, s obzirom na to da američki birači rijetko svu moć predaju u ruke iste stranke. Trump će sada imati odriješene ruke kada je riječ o prihvaćanju i kongresnom potvrđivanju svih njegovih zakonodavnih inicijativa. Što će učiniti s tolikom moći?

– Ono čega se svi boje u Americi jest da će on krenuti jurišati na institucije. Trump ima optužnice, ovo mu je karta izlaska iz te situacije. Zanimljivo je da je na Floridi danas održan i referendum na kojem se građane pitalo žele li dopustiti pobačaj i taj referendum je pao, tako da mislim da će određen broj država ići u smjeru daljnje radikalizacije – smatra Grbeša.

Međutim, Trumpov prvi govor u kojem je proglasio pobjedu bio je iznenađujuće pomirljiv. Naglasio je potrebu za ujedinjenjem zemlje zahvalivši se američkom narodu što ga je izabrao i obećavši da će se "sa svim svojim bićem boriti za sve". Optimistično je najavio "zlatno doba Amerike", koju će ponovno "učiniti velikom". "Pomoći ćemo našoj zemlji da iscijeli", poručio je Trump, kazavši da je dobio "snažan mandat" i da će popraviti stanje na američkim granicama, što je, uz ekonomiju, bilo jedno od ključnih pitanja zbog kojih ga birači i vraćaju u Bijelu kuću. Nije nedostajala ni mesijanska dimenzija. Osvrnuvši se na svoja dva neuspjela atentata tijekom kampanje, kazao je da mu je Bog poštedio život s razlogom, kako bi mogao spasiti zemlju i vratiti joj veličinu. "Ispunit ćemo tu misiju", obećao je Trump, koji će se uskoro naći u izazovnoj situaciji.

Od njega i njegove administracije odmah po njegovom dolasku u Bijelu kuću očekivat će se brza rješenja svih ključnih problema, poput problema granice, inflacije i rasta životnih troškova, premda je riječ o problemima koje nije moguće brzo riješiti. A tada bi se ponovno moglo pokazati da populisti lako obećavaju, ali teško ostvaruju obećanja. Premda je točno da je u Bidenovom mandatu migrantska kriza eskalirala, Trump problem američke južne granice nije uspio u cijelosti riješiti niti u prvom mandatu. To pitanje nije moguće riješiti preko noći. Slično je i s problemom visokih cijena i inflacije, unatoč Trumpovim obećanjima tijekom obilaženja američkih trgovina i dijeljenju novca na blagajnama tih trgovina.

Te probleme ne bi mogla brzo riješiti ni Kamala Harris da je kojim slučajem pobijedila. Trump, međutim, sada neće više imati nijedan izgovor za neuspjeh, s obzirom na to da su sve poluge vlasti sada u njegovim rukama. To se, naravno, odnosi i na pitanje rata u Ukrajini, koji je Trump obećao okončati "u jednom danu". Rat u Ukrajini zbog američkog financiranja ukrajinske obrane, zahvaljujući republikanskoj retorici, u kampanji je sveden na unutarnjopolitičko pitanja, koje se neposredno tiče većine građana. Trump se u pobjedničkom govoru pohvalio da u svom prvom mandatu nije započeo nijedan rat, nego ih je sve završio, najavivši pritom svjetski mir, ali čudotvorno rješenje kojim je moguće okončati ruski rat protiv Ukrajine u jednom danu zasad nije na vidiku, tako da će se Trump i zbog tog obećanja naći na skliskom terenu.

MAGA je njegov kult

U slučaju neuspjeha Trump više neće moći ni prebacivati odgovornost na svoje "neposlušne" suradnike, kao u svom prvom mandatu, kada ih je mijenjao kao na pokretnoj traci. Neće moći okrivljavati ni Republikansku stranku, koja zapravo više ne postoji. Postoji samo kao dio Trumpova MAGA pokreta, koji Trump naziva "najvećim političkim pokretom svih vremena". Iako je činjenica da je Trump ovaj put uspio dobiti najširu moguću potporu radničke klase i manjinskih zajednica, afroameričke i osobito latinoameričke, što "staroj" Republikanskoj stranci nikad nije pošlo za rukom, MAGA je zapravo Trumpov kult, u kojem Trump ima apsolutnu vlast. Više ne postoji neka stranačka struktura na koju on nema utjecaja. Trump s Floride s pravom poručuje da ga ovaj put "ništa neće zaustaviti".

U američkom političkom sustavu u ovom trenutku ne postoji ništa što ga može zaustaviti, nakon što njegovi lojalisti preuzmu sve poluge vlasti. Trump kontrolira Bijelu kuću, Kongres, kao i Vrhovni sud, koji je u prošlom mandatu napunio svojim kandidatima i koji je u američkom političkom sustavu iznimno važan zbog kontrole odluka zakonodavne i izvršne vlasti. Neće ga moći zaustaviti ni razbijena demokratska elita koja će se dugo oporavljati od ovog šokantnog poraza, koji dokazuje da demokrati već osam godina nisu u stanju shvatiti što to toliko muči dobar dio američkih građana, a onda ni što je to što ih toliko privlači kod Trumpa. Pokušavat će ga zaustaviti glasni "neprijateljski mediji", kako ih je nazvao na Floridi, ali Trump je ovih dana pokazao da zna kako i s neposlušnim medijima izaći na kraj, o čemu svjedoči primjer povučene predizborne potpore Washington Posta Kamali Harris.

