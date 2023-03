U Austriji kazne i do 5000 eura neodgovornim vozačima, kod nas spašavanje besplatno

Velika se polemika povela oko toga kako kazniti vozače koje su unatoč opetovanim upozorenjima krenuli na put autocestom, pa zapeli u snijegu. Kažnjeni su s oko 190 eura za vožnju neprilagođenu uvjetima, dakle bez zimske opreme, i za vožnju zatvorenom autocestom. Tako je po zakonu, no da je policija njihove postupke okarakterizirala, na primjer, kao vožnju autocestom u zabranjenom smjeru, kazna bi bila nekoliko puta veća.

- Mislim da je kazna primjerena.Treba ih kazniti, no sve nas je ovo nevrijeme i zatvaranje cesta dočekalo nespremno. To nije situacija koja se kod nas često događa. Mislim da je policija u tim izvanrednim okolnostima trebala fizički zabraniti ulazak na autocestu. Ovdje su svi krivi. Ne možemo sve svaliti na vozače koji nisu ovako nešto očekivali jer se ovakva vremenska situacija nije dogodila otkad pamtim – kaže za Večernji list prometni stručnjak prof. dr. Željko Marušić.

VIDEO Pogledajte kako su se HGSS-ovci probili do onih koji su zapeli u snježnoj mećavi

Dodaje da Slovenija i Italija imaju češće takve uvjete na cestama, pa su valjda zato kod njih kazne veće. Prof. dr. Marušić smatra da je apsurdan propis da u takvim uvjetima vrijedi pravilo da se možete voziti s ljetnim gumama i lancima u prtljažniku. Ne slaže se, naime, s definicijom da se zimskom opremom smatraju zimske gume i, alternativno, ljetne gume s dubinom profila minimalno četiri milimetra, uz uvjet da su lanci u prtljažniku.

– Treba uvesti obvezu korištenja zimskih guma od 15. studenoga do 15. travnja za sva osobna vozila na cestama u Hrvatskoj. Na kupnju guma, jedan komplet svake tri godine, treba uvesti povrat PDV-a do visine PDV-a na računu za godišnje servisiranje vozila u bilo kojem legalnom servisu, uz uvjet da se vozilo servisira barem jedanput godišnje. Treba uvesti i kontrolu tlaka zraka u gumama, temeljem opterećenja vozila – predlaže.

Drugo je pitanje bi li HGSS trebao uvesti naplatu svojih intervencija, naravno ne svima, nego samo neodgovornim pojedincima koji s ljetnim gumama zapnu u snijegu, pa ih onda treba izvlačiti, ili građanima i stranim turistima koji se ljeti u japankama šeću po planinama i penju na vrh Biokova, pa se izgube ili ozlijede. U nekim zemljama, poput na primjer bogate Švicarske, to se naplaćuje.

VIDEO HAC: Ralice su napravile dva kruga oko Zemlje, na terenu je bilo 181 vozilo

Usporedbe radi, da su neodgovorni vozači bez zimske opreme zapeli u snijegu na cesti koja je zatvorena u Austriji, bili bi kažnjeni sa 60 do čak 5000 eura ukoliko su lošom opremom ugrozili sigurnost drugih. Kazna bi iznosila 85 do 335 eura u Italiji, a u Sloveniji 120 do 500 eura, ako izazovu zastoj u prometu, doznaje RTL.