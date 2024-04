Tragedija koju Sl. Brod i danas pamti: Ubio mladu konobaricu i 6 gostiju, a onda bombom presudio sebi

Antun Matajić, živio je u selu Završje, kod Slavonskog Broda, a kobne se večeri, oko 22 sata, svojim fićom dovezao u obližnje Podvinje. Nakon što je par sati prije sa svojim prijateljima već bio u kafiću 'Trenk', ponovo se vratio u lokal u kom je i inače bio redovan i čest gost. Kako se radno vrijeme već bližilo kraju, u kafiću je bilo samo osam gostiju te vlasnica i mlada konobarica. Svi su se međusobno poznavali te ništa nije upućivalo na tragediju koja će se, samo nekoliko minuta kasnije, dogoditi. Matajić je naručio konjak. Ne ispivši ga do dna, na šank je stavio 10 kuna, a potom je izašao iz kafića te je iz svog auta, parkiranog ispred lokala, uzeo automatsku pušku. Nekoliko trenutaka kasnije svi koji su se zatekli u kafiću postali su njegova meta.

Shvativši da ih čovjek pomračena uma drži na nišanu, jedan od gostiju pokušao ga je smiriti. “Tunja, to nije u redu!”, uzviknuo je. “I neće biti u redu”, odbrusio je Matajić, nakon čega je počeo nasumce pucati iz kalašnjikova. Pod kišom metaka, gosti lokala padali su mrtvi, jedan za drugim, no on je i dalje pucao, a kada je konačno prestao, u kafiću je zavladala grobna tišina. No, ne zadugo - u žrtve, koje su, mrtve ležale u lokvama krvi, Matajić je potom ispalio još po jedan metak, gađajući ih u glavu. Na podu lokala ostalo je ležati sedmero mrtvih, mlada konobarica i šest gostiju lokala. Iako to ubojica vjerojatno nije znao, masakr je ipak preživjelo troje ljudi, jedan teško ranjeni muškarac te vlasnica kafića, M.S. i gost, D. Ć., koji su se bacili na pod, iza šanka, te su tako izbjegli metke.

Ubojstva je 'zalio' konjakom

Uvjeren da iza sebe u kafiću nije ostavio nikog živog, višestruki ubojica Antun Matajić svojim se fićom odvezao s mjesta zločina do drugog kafića.

“Upravo sam ubio osam ljudi”, rekao je pred zgranutim gostima u lokalu, iz kojeg je potom brzo izašao s bocom konjaka u rukama. Automobilom se potom odvezao do kraja makadamskog puta, pored novog strelišta, kod jezera Petnje, nedaleko od sela Završje gdje si je, oko 1.45 sati iza ponoći, presudio aktiviravši u automobilu bombu. Pola sata nakon eksplozije koja je uznemirila čitav kraj, policajci su ugledali buktinju. Kada su stigli do mjesta s kojeg je sukljao dim, u izgorenom su automobilu ugledali tijelo muškarca, pored kojeg je bila automatska puška.

Istraga na mjestu sedmerostrukog ubojstva pokazala je da je Matajić, te kobne noći, ubio 22-godišnju konobaricu, Gordanu Lesar, te goste lokala od kojih je najmlađi, Marijan Špehar, imao samo 17-godina. Te su noći ubijeni i 23-godišnji Pavo Barišić, godinu dana stariji, Ilija Odobašić, 33-godišnji Tomislav Farkaš, te 35-godišnji Ivica Sabljak i 41-godišnji Ivan Vrdoljak. Sreću u nesreći imao je tada 44-godišnji I. R.

On se kobne noći također našao na meti ubojice te je zadobio po život opasne ozljede, no preživio je, iako su ga traumatična sjećanja na krvoproliće proganjala i desetljećima kasnije. Noć strave i užasa, o kojoj su izvještavali naši novinari, čiji su članci pohranjeni u arhivi, stanovnici Slavonskog Broda i danas pamte, a kafić 'Trenk', više nikada nije otvorio svoja vrata.

