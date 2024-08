Toplinski val ne posustaje: Ulazimo u rujan uz nesnosne vrućine, za tri regije upozorenje na 'opasno vrijeme'

Pretežno sunčano i vruće s najvišim dnevnim temperaturama od 31 do 36 Celzijevih stupnjeva, prognoza je za petak Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Poslijepodne su uz umjeren razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi, osobito u Istri. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, sredinom dana okrenut će na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

Detaljniju prognozu za HRT je napisala meteorologinja Petra Mikuš Jurković. U petak na istoku Hrvatske pretežno sunčano i vruće, povremeno uz umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka uglavnom od 17 do 20 °C, a najviša dnevna oko 34 °C. I u središnjoj Hrvatskoj većinom sunčano, popodne samo uz malu vjerojatnost za poneki pljusak, uglavnom u sjevernim predjelima. Vjetar slab, mjestimice do umjeren sjeveroistočni, a popodnevna temperatura do 33 °C", piše Mikuš Jurković.

Malo ispod 30 °C bit će samo ponegdje u pretežno sunčanoj Gorskoj Hrvatskoj, gdje će i jutro u petak pružati najviše svježine, uz temperaturu oko 16 °C. Na sjevernom Jadranu pak upozorenje na toplinski val zbog kombinacije tople i vrlo tople noći te vrućeg dana. Blago osvježenje pružat će tek povremeno umjeren sjeverozapadnjak koji će zapuhati sredinom dana, nakon bure u noći i ujutro.

I u Dalmaciji noću i ujutro slaba do umjerena bura, a zatim sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak uz malo do umjereno valovito more. Sunčano, u obalnim gradovima noć vrlo topla, a dan posvuda vruć - najviša temperatura zraka do 36 °C. Na jugu Hrvatske upozorenje na veliku opasnost od vrućine jer će popodne temperatura dosegnuti i 35 °C, a noću se često neće spuštati ispod 25 °C. Znatnije osvježenje više ne pruža ni more koje je oko 27 °C. Bit će sunčano, ali popodne postoji mala vjerojatnost i za pokoji pljusak."

"I idućih dana na Jadranu sunčano, noći tople i vrlo tople, a dani vrući uz povremeno umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. A kod boravka na otvorenom ne zaboravite na zaštitu od vrućine i štetnog Sunčeva zračenja. I u unutrašnjosti barem do sredine idućeg tjedna većinom sunčano i vruće, a vjerojatnost za poneki lokalni popodnevni pljusak je mala. U subotu i nedjelju povremeno će puhati do umjeren sjeveroistočnjak", prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

Zbog visokih temperatura duž hrvatske obale za petak i subotu na snazi je meteoalarm. Za oba dana za riječku, splitsku i dubrovačku regiju upaljeno je narančasto upozorenje, koje označava opasno vrijeme. "Budite spremni na pojavu zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije, ponajprije starijih i male djece. Slušajte i postupajte prema savjetima koje su dale nadležne službe", upozorava DHMZ.

