Najavljeni pljuskovi s grmljavinom: Popušta toplinski val, no vrućine se i dalje nećemo riješiti

Još danas je na snazi upozorenje za četiri Hrvatska grada zbog toplinskog vala, no od sutra će temperature ipak biti izdržljivije. Velika opasnost od toplinskog vala je za gradove Rijeku, Split i Dubrovnik, a umjerena za Knin. Vrijeme će danas biti djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka mjestimice će biti kiše, lokalno i ponekog pljuska praćenog grmljavinom. Vjetar slab i umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na Jadranu će umjerena, podno Velebita i jaka bura s olujnim udarima, sredinom dana slabjeti i u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 °C, u Dalmaciji između 32 i 36 °C.

Sutra će prevladavat sunčano, ali neće biti posve stabilno. Uz lokalno jači razvoj oblaka moguć je poneki pljusak s grmljavinom, ponajprije poslijepodne u unutrašnjosti. Ujutro na kopnu ponegdje može biti kratkotrajne magle. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro mjestimice umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 15 i 20, na Jadranu od 22 do 27 °C. Najviša dnevna uglavnom od 29 do 35 °C.

- U nastavku tjedna na kopnu će dani biti većinom sunčani i vrući, ali ne i posve stabilni. Uz lokalno jači razvoj oblaka, poslijepodne postoji mogućnost za prolazni pljusak - u petak vjerojatnije na istoku, u srijedu u Gorskoj Hrvatskoj, gdje ujutro može biti i kratkotrajne magle. Blagi pad temperature zraka na pretežno suhom i sunčanom Jadranu označit će kraj toplinskog vala, no dani će i dalje biti vrući, noći u mnogim mjestima tople i vrlo tople. Bura će oslabjeti u srijedu i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak, a na jugu bi poneki pljusak iz unutrašnjosti mogao stići do obale, baš kao i u petak - prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.

