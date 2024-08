Kraj je kolovoza, ali ljetu se ne nazire kraj. Evo kakve nas temperature čekaju idućih dana

U Hrvatskoj će u srijedu prevladavati sunčano, ali ne i posve stabilno vrijeme, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) i dodaju kako će se najviše dnevne temperature kretati uglavnom od 29 do 35 Celzijevih stupnjeva. Uz lokalno jači razvoj oblaka, mala je vjerojatnost za izolirani pljusak s grmljavinom, osobito poslijepodne u unutrašnjosti. Ujutro na kopnu ponegdje može biti kratkotrajne magle. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu mjestimice umjerena do jaka bura, poslijepodne sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar.

Inače, zbog toplinskog vala DHMZ je i ove srijede izdao žuto upozorenje na području cijelog Jadrana. Dok se tijekom dana očekuju temperature do 35°C, Zavod upozorava kako se one neće spuštati ispod 22°C na obali, odnosno 25°C na krajnjem jugu zemlje. Za sutra će vrijediti ista upozorenja, s time da se neće očekivati pojačani vjetar na području Velebitskog kanala kao što se očekuje danas.

''Pretežno sunčano i poslijepodne posvuda vruće. Uz lokalno jači dnevni razvoj oblaka pljusak s grmljavinom moguć je ponajprije u Dalmaciji. Ujutro po kotlinama može biti kratkotrajne magle. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, pod Velebitom i jaka, a poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27°C. Najviša dnevna od 30 do 35, ponegdje u Gorskoj Hrvatskoj malo niža'', prognozira DHMZ za četvrtak, dok se mirno i sunčano vrijeme očekuje sve do kraja tjedna.

– U nastavku tjedna u unutrašnjosti pretežno sunčano i vruće uz još višu dnevnu temperaturu i uglavnom slab vjetar. Ujutro lokalno moguća magla. U četvrtak poslijepodne lokalno je još moguć pljusak, uglavnom u gorju i unutrašnjosti Dalmacije te Istre. I na Jadranu će do kraja kolovoza prevladavati sunčano i vruće s upozorenjem na toplinski val jer će i noću temperatura ostati neugodno visoka. Ujutro će puhati umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadnjak – prognozirao je za HRT meteorolog Tomislav Kozarić.

POVEZANI ČLANCI:

>> FOTO Znate li da kroz Hrvatsku protječe najhladnija rijeka na svijetu, evo o kojoj je riječ