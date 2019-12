Tomašić podržava Kolindu, a MOST i dalje vjeruje u preokret po pitanju Škore

Nakon neslužbenih rezultata polako se saznaje na čiju će podršku moći računati Zoran Milanović i Kolinda Grabar-Kitarović u drugom krugu. Građani su danas na biralištima rekli svoje, a nakon njih se po pitanju podrške prva oglasila Ruža Tomašić koja sada svoje povjerenje daje Kolindi Grabar-Kitarović, iako je prvobitno podržavala Miroslava Škoru.

Predsjednički kandidat Ivan Pernar poručio je kako u drugom krugu neće podržati niti jednog od dva 'mainstream' kandidata jer su, tvrdi, globalisti koji će nastaviti maltretirati roditelje s cijepljenjem djece dok će dug države i građana i dalje rasti. No on, kaže, neće presuđivati jer ni jedan od vodećih kandidata ne zastupa ideje koje on zastupa, kao što su protivljenje ideji novca kao duga, povlačenje vojnika iz Afganistana ili pak legalizaciju marihuane.

Na podršku se ne može računati ni od Nikole Grmoje, kao i cijelog Most-a.

- Kako god završi, ja sam uvjeren u to da može doći do preokreta po pitanju rezultata Miroslava Škore. Iako i ovaj rezultat je fantastičan, pokazuje da ljudi doista žele promjene. Ako Škoro ne prođe u drugi krug, mi nećemo nikome dati svoju podršku. Ostali su dovoljno pokazali - kazao je Grmoja i dodao da se 'Škoro borio za naklonost birača, nije vodio prljavu kampanju, dok je Kolinda sama sebi bila najveći neprijatelj u ovoj kampanji. Također nije bilo nikakvih 'crnih labuda', ovo je realan rezultat Plenkovićevog rada'.

