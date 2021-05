Tomašević: Pročelnike i direktore birat ćemo na natječaju. Pročelnici: Ne trčite pred rudo

Tko hoće, može. Pozvao je jučer Tomislav Tomašević sve koji “imaju sposobnosti” da se jave na natječaje kojima će se tražiti pročelnici i direktori gradskih poduzeća, potvrdivši tako, barem djelomično, smjene koje je u programu N1 prije najavila njegova suradnica Urša Raukar.

Djelomično, kažemo, jer pobjednik prvog kruga izbora za zagrebačkog gradonačelnika napomenuo je kako se i trenutačni čelnici na natječaje, dapače, mogu javiti jer odbijati se neće nitko.

Tvrdi, kriterij za odabir bit će kvaliteta, a prije svega od sadašnjih voditelja raznih podružnica i gradskih ureda tražit će mandat na raspolaganje. Takva je, kaže, “demokratska praksa”.



Premijer je tražio isto



– Premijer je isto zatražio od direktora poduzeća da daju mandate na raspolaganje, kao što sad tražimo i mi. To je 27 gradskih ministara, naše je pravo da imenujemo nove pročelnike na temelju javnog natječaja i nove direktore u Holdingu, koje ne moramo birati na natječaju, ali mi to želimo – kako će u preustroj gradske uprave, objasnio je Tomašević, koji osim smjene planira i sažimanje.

Neće više biti tih 27 gradskih ureda, kaže, jer Vlada s toliko “ministara” ne može biti brza, efikasna i učinkovita. Sektore pročelnika će pospajati, a kako, jučer nije želio odgovoriti.



– To mora izglasati Skupština, ali bit će zajedno kompatibilni uredi. Zaposlene koji su višak u jednom uredu premjestit ćemo u druge – rekao je Tomašević, koji je najavio i da će sa svakim od bivših pročelnika imati sastanak. On njih će tražiti izvješća i “vidjeti što dalje”.

Jesu li se pripremili, pitali smo upravo u Gradu, u kojem čelni ljudi uprave još od Milana Bandića nisu bili pretjerano raspoloženi za razgovor.

– Nećemo morati raditi posebna izvješća jer ih redovito podnosimo. Ne skrivamo ništa – kratko su nam rekli u Gradu, gdje smo pitali i jesu li zainteresirani uopće svoj rad nastaviti s Tomaševićem. Ili, preciznije, hoće li se javiti na njegove natječaje za svoj posao.

– Pričekajmo mi radije drugi krug izbora. Nitko od nas ovdje nije nesposoban jer, da jest, neki od nas ne bi uzastopno godinama obnašali dužnosti koje obnašamo. Ali čelna žena naše uprave još uvijek je Jelena Pavičić Vukičević i bit će do lipnja. Kako će gospodin Tomašević proći za dva tjedna, tek ćemo vidjeti, a onda ćemo početi i razmišljati što dalje. Pred rudo nikad ne treba trčati – diplomatski i poslovično kažu nam u Gradu.



Rječitiji nisu bili ni u gradskim poduzećima, gdje doznajemo da su nešto napetiji kad je riječ o budućnosti svog radnog mjesta direktori iz redova HDZ-a, inače dugogodišnjeg partnera BM365 u gradskoj vlasti. Nije Tomašević, međutim, jučer predstavio samo plan za spomenute (pro)čelnike. U prvom svom nastupu nakon nedjeljnih izbora istaknuo je i da će podršku u Skupštini, u kojoj mu za većinu nedostaje jedna ruka, tražiti kod SDP-a.

Čuo se već, rekao je, s Joškom Klisovićem, ali u pregovore oko gradskog parlamenta ići će nakon drugog kruga protiv Miroslava Škore. Već prije istaknuli su iz Možemo! da koalirati mogu sa strankama od centra lijevo, a SDP je jedini takav koji je prag za Skupštinu i prošao.

Predsjednik u Ćirilometodskoj, kako to već tradicija nalaže, bit će onda vjerojatno netko upravo od socijaldemokrata, manjinskog partnera, a kampanja dotad ne staje. U nju će se uključiti i već izabrani vijećnici, koji će “ići po kvartovima, i u jutarnjim i u popodnevnim terminima”. Hodat će, kaže Tomašević, po terenu. A hodat će i on sam osvoji li drugi krug jer, kako je jučer rekao, službeni automobil koristit će “samo ako to zbog velike količine obveza bude zahtijevala situacija.”

– U suprotnom ću na posao ići pješice, biciklom ili javnim prijevozom – da će oko dva kilometra od kuće do posla u jednom smjeru najvjerojatnije “prevaliti” cipelcugom, objasnio je čelnik Možemo!. Korištenje službenih automobila “skresat” će, najavio je, a kad smo kod ušteda, kazao je i da će maksimalno koristiti fondove Europske unije, u funkciju staviti gradsku imovinu te “sve temeljiti na javnoj nabavi.” Osvrnuo se i na Domovinski pokret, istaknuvši kako je dokazano da su upravo iz te stranke, putem lažnih SMS poruka, blatili ostale kandidate.



Prljavi trikovi



– Što očekivati od Škore, podsjećam da je HAKOM utvrdio da je Domovinski pokret unajmio agenciju koja je pljuvala po kandidatima. Podsjetit ću vas i na druga podmetanja. Na sam dan izbora krenuli su SMS-ovi, koje smo, kao, poslali mi, što smo mi sve prijavili. HAKOM je blokirao brojeve, a mi nismo mogli o tome govoriti, odnosno poslali smo priopćenje koje mediji nisu smjeli objaviti jer je počela izborna šutnja. Prljavi trik je i podnošenje prekršajne prijave. Mi ćemo pobijediti za dva tjedna, uzdignute glave i svakome ćemo moći pogledati u oči – rekao je Tomašević, koji će, kaže, i dalje voditi pozitivnu kampanju, dok će “protukandidat očito onu koja se temelji na strahu”.

Na pitanje bi li mu bilo lakše da ga u drugom krugu čeka Jelena Pavičić Vukičević, Tomašević je rekao da mu je svejedno.