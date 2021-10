Tko je najmlađa zastupnica u Berlinu: Ima hrvatske korijene, a ljubav je veže sa Zagrebom

Nedjelja navečer. U berlinskom kvartu Friedrichshain članovi i simpatizeri stranke Zeleni okupili su se na izbornom partiju. I imaju razloga za dvostruko slavlje – upravo su postigli najbolji rezultat ikada na izborima za Bundestag, baš kao i na izborima u Gradu Berlinu.

Među slavljenicima je i 21-godišnja Klara Schedlich. Studentica strojarstva i novoizabrana (najmlađa) zastupnica u novom sazivu Berlinskog parlamenta, piše Deutsche Welle. Prije četiri godine se učlanila u stranku, nakon što je maturirala:

„S prijateljima sam uvijek puno pričala o tome što nam sve smeta u školi, a kad smo završili školu, više nitko nije pričao o tome. I onda sam pomislila da ne možemo tako ostavljati sve probleme sljedećim generacijama."

I tako je počela guglati, tražiti načine kako da nešto napravi, kako da svijet učini boljim mjestom. Učlanila se u Zelene jer je, kako kaže za DW, oduvijek „bila svjesna svih problema koji se tiču klimatske krize".

„Politika nije reprezentativna"

U Berlinskom parlamentu ubuduće želi dati glas mladima: „Mislim da politika uopće nije reprezentativna. U Berlinu otprilike živi trećina ljudi koji su mlađi od 30 godina, a u parlamentu je do sada bila samo jedna osoba mlađa od 30."

Foto: Christophe Gateau 06 September 2021, Berlin: Klara Schedlich, top candidate of the Green Youth Berlin for the Berlin House of Representatives, speaks during an interview. Many young people get involved politically mostly on the street - Klara from Berlin now wants to stand up for her generation in the House of Representatives. (to dpa "With early 20s into the House of Representatives") Photo: Christophe Gateau/dpa

Dan ranije, u subotu uoči velike izborne nedjelje, Klara Schedlich stoji ispod suncobrana s logotipom stranke Zeleni, na štandu u svom izbornom okrugu na sjeveru Berlina. Prolaznicima objašnjava svoj predizborni program, mlada političarka privlači i mnoštvo mladih ljudi na svoj štand – pa i onih koji još nemaju pravo glasa, ali ih zanima što ima za reći kandidatkinja koja je od njih starija samo nekoliko godina:

„Ja sam nedavno završila školu i bliska sam tim mladim ljudima. Mislim da mogu lakše shvatiti što je njima važno, lakše s njima stupiti u kontakt. Edukacija je rješenje za jako puno stvari. Ako imamo dobro obrazovanje, ako ulažemo puno u našu djecu i mlade generacije, to je ulaganje u budućnost."

„Politika je ustvari sve"

Zato se Schedlich u svom petogodišnjem mandatu želi fokusirati na obrazovanje i zaštitu klime. Želi motivirati mlade da se i sami uključe u politiku, pogotovo one, koji kao i ona, potječu iz migrantskih obitelji: „Ako to naprave, oni mogu sami kreirati svoju budućnost. I nadam se da će ih se sve više odlučiti na to, i da će vidjeti koliko je to sve zabavno. Radiš na nečemu i onda se to ostvari."

Nakon završene gimnazije, upisala je studij strojarstva. Pri kraju je studija, i sad je politika u prvom planu. Ali što je za nju uopće politika?

„Politika je u stvari sve, shvatila sam da politika utječe na sve. Ako idemo u školu, ako se vozimo vlakom, to je sve pod utjecajem politike. I zato uvijek kažem ljudima da se ne mogu ne zanimati za politiku, jednostavno zato što se njihov život odvija u okvirima koje zadaje politika."

Više biciklističkih staza

U Zelenima su, kako nam kažu, brzo prepoznali njezin talent – već s 21 godinom na izbornoj listi u Gradu Berlinu završila je na visokom mjestu koje joj je ustvari prepustio jedan stariji kolega iz lokalnog ogranka. „Na mladima svijet ostaje", kaže nam on dok na štandu dijeli promotivni materijal svoje mlade kolegice.

„Nama je kod Zelenih bitno da reprezentiramo sve skupine stanovništva, mislim da smo na listi za izbore imali dobar miks, jedno od naših glavnih načela je da moramo integrirati sve različite perspektive", kaže Schedlich.

Što će biti prva stvar oko koje će se angažirati u novom sazivu Berlinskog parlamenta? „Jako ću se zalagati za to da imamo više biciklističkih staza!" A klimatske promjene? Neki stručnjaci predviđaju da će gradovi poput Hamburga za 70-80 godina jednim dijelom završiti pod vodom zbog porasta razine mora. Kako Klara Schedlich želi spasiti Hamburg?

„To je jako bitna tema. I tu nemamo više puno vremena. Sad imamo zadnju šansu napraviti uopće nešto da spriječimo posljedice klimatske krize. Tu je mobilnost jedna važna stvar. Moramo se potruditi da puno više ljudi koristi javni prijevoz i vlakove, moramo se više zalagati oko solarnih ploča na krovovima kuća, moramo dobro izolirati naše kuće. Ali samo ako svi u svijetu oko toga radimo zajedno i ako svi shvatimo da je to bitna tema, onda možemo i nešto napraviti, a sigurno i spasiti Hamburg."

Obitelj živi u Splitu

Obitelj Klare Schedlich jednim dijelom potječe iz Dalmacije. Baka je rođena Splićanka: „Tamo živi jedan dio naše obitelji, svako ljeto idemo u Dalmaciju. Tatina strana je cijela njemačka. Moja baka me podržava u mom angažmanu u politici, ona je savršena žena."

A ta „savršena žena" je Bosiljka Schedlich. Ona je u Saveznu Republiku stigla 1968. godine, poznata je diljem Njemačke po svom humanitarnom angažmanu. Između ostaloga je utemeljila i zakladu koja se brine za ljude koje muče ratne traume. A upravo je baka i najzaslužnija za Klarinu vezu s Hrvatskom. Kod kuće se s djecom i unučadi uvijek pričalo na hrvatskom, kaže Bosiljka Schedlich – a ljeto provodilo u Dalmaciji, u Splitu i na jednom južnodalmatinskom otoku.

Klara Schedlich je prošle godine dva semestra studirala u Zagrebu, bila je na razmjeni na FSB-u (Fakultet strojarstva i brodogradnje): „Moja najbolja prijateljica je inače iz Splita, ali sad studira u Zagrebu i ona je bila razlog zašto sam otišla u Hrvatsku na razmjenu. Ja sam zapravo dosta povezana s Hrvatskom. I ta veza mi je jako bitna."

Noćna linija za Zagreb

Ali nije to jedina veza. U Zagrebu živi i njezin dečko. Veza je to na daljinu. Ali kako mlada političarka Zelenih putuje do Zagreba? Nije valjda avionom? „Ne, ne idem nikad avionom. Uvijek busom ili vlakom. Već postoji direktna autobusna linija Berlin-Zagreb, a uskoro se pokreće i izravna željeznička linija pa će nam biti lakše. Vožnja traje 14,5 sati. Ali ako se ide preko noći, onda je u redu…"

Klara Schedlich prati i zbivanja na hrvatskoj političkoj sceni. Kaže da joj je drago da Zagreb ima „zelenog" gradonačelnika i da joj se čini da „u Hrvatsku polako stiže tema klimatske krize, vidjeli smo da su u Dubrovniku odlučili da ne smije stizati baš puno kruzera. Hrvatskoj bi zaštita okoliša morala biti važna tema. Ta zemlja živi od turizma, malo i od poljoprivrede."

Klara Schedlich kaže da se o politici puno priča i u njezinom domu. A najviše diskutira s bakom Bosiljkom koja se zbog unuke nedavno i sama učlanila u Zelene.

„Pred Klarom je svijet i budućnost. Ja s mojim iskustvima mogu samo stajati iza nje i bodriti je u tome." Mladi će, kaže Bosiljka Schedlich, najduže ostati na ovome svijetu i zato ih treba podržati u rješavanju svih problema. Važno je, kaže, da se i mladi bave politikom, a ne da se neki drugi bave mladima:

„Ja naravno nisam objektivna, ali Klara je oduvijek bila mirna, sabrana, racionalna, prizemljena. Nije euforična i to mi se jako sviđa jer upravo takve jasne glave nam sada trebaju. Ali istovremeno ona osjeća cijeli svijet i to je preduvjet da može raditi dobru politiku."

