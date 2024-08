Thompson na koncertu: 'HOS je naš simbol domoljublja i zahvalnosti, nosite ga s ponosom'

Glazbenik Marko Perković Thompson održao je spektakularni koncert na stadionu Hrvatski vitezovi u Dugopolju. Pred tisućama euforičnih obožavatelja izveo je svoje najveće hitove. "Sine moj", "Sude mi", "Geni kameni", "Prijatelji", "Neću izdat ja", "E, moj narode", samo su neki naslovi iz bogate diskografije izvođača pjesama domoljubne tematike. Jedna od njih bila je i "Ako ne znaš šta je bilo", najnoviji Thomposonov hit koji je u nekoliko tjedana skupio milijune pregleda na platformi YouTube.

Uoči koncerta na prilazima Dugopolju bile su velike gužve i kolone, a tim povodom oglasila se PU splitsko-dalmatinska. "U ovom trenutku na izlazu s autoceste A1 u Dugopolju i na cesti D1 od područja Klis Grlo prema Dugopolju veći su zastoji u prometu i vozi se u koloni. Pozivamo sve vozače na dodatan oprez te da, približavajući se vozilom navedenim područjima, pravovremeno prilagode brzinu vozila i uspore."

Koncert je krenuo oko 21:20, a prodano je 40.000 karata. "Dobra večer, dragi prijatelji. Koja prelijepa slika. U Imotskom, pa sad u Dugopolju. Nemam riječi. Teško mi je pronaći riječi kojim bih opisao osjećaje. Napravimo ovu večer nezaboravnom", kazao je uvodno Thompson, čiji su obožavatelji u više navrata napravili pravu bakljadu na stadionu.

Prije pjesme "Čavoglave" spomenuo je obilježja HOS-a. "Vidim vas u majicama transparentima obilježjima iz Domovinskog rata gotovo svih postrojbi koji su sudjelovali u oslobađanju naše zemlje i to je lipo vidjeti. Sve su to naši simboli i nemojte dopustiti da ih dijelimo. HOS je naš simbol, ako ga imate potrebu nositi, neka to bude znak domoljublja i zahvalnosti, nosite ga s ponosom. I ne bojte se nikoga jer oni su naša pobjeda i naša istina kao i 'Bojna Čavoglave' koju ćemo otpjevati", rekao je.

Podsjetimo, ranije ovog mjeseca Thompson je održao dva koncerta u Imotskom. Prvi je bio 6. kolovoza na stadionu Gospin dolac u sklopu događaja "Imotski ne zaboravi", gdje su uz Thompsona nastupili Mate Bulić i Dražen Zečić. Drugi koncert, 8. kolovoza, bio je Thompsonov samostalni nastup, prvi nakon dvogodišnje pauze zbog obiteljskih razloga.

