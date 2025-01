Tanjin suprug izbjegao masakr u Cetinju: 'Sjedio je sa svim tim ljudima, među kojima je i ubojica'

Aco Martinović ubio je 12 osoba u Cetinju, a četiri teško ranio. Nezapamćeni zločin potresao je regiju, a crnogorska policija jučer je otkrila detalje o 45-godišnjem napadaču. Mnoge su obitelji zavijene u crno, a jedna je žena ispričala kako je njezin suprug u posljednji trenutak izbjegao masakr.

"Moj muž je pukom srećom izbjegao smrti, jer je toga dana otišao u taj kafić, sjedio sa svim tim ljudima, među kojima je i ubojica, a nekoliko minuta prije samog zločina naručio je pivo, popio ga brzo i otišao jer je vidio da se nešto čudno događa. Otišao je, a onda je u 17.25 obavijestio policiju da su se čuli pucnji. U šoku smo, jako mi je teško pričati o tome jer je moj suprug svakodnevno posjećivao taj lokal", rekla je potresena žena Tanja za Blic.

Aco Martinović 2005. godine bio je osuđen zbog nasilnog ponašanja, a krajem studenog 2022. od njega je policija oduzela dvije zračne puške, 43 komada metaka različitog kalibra, jednu improviziranu eksplozivnu napravu te set za čišćenje vatrenog oružja. On je za to nedozvoljeno posjedovanje oružja bio i osuđen u studenom prošle godine i to na tri mjeseca zatvora. On je još 2022. bio predan i Ministarstvu zdravlja jer su policajci kod njega uočili ''antisocijalno ponašanje'', no nije bio hospitaliziran, već mu je samo propisana terapija.

Više stotina stanovnika Cetinja zapalilo je u četvrtak svijeće za 12 žrtava, među kojima je i dvoje djece, koje je u srijedu ubio njihov sugrađanin. Desetogodišnji Vukan i njegov tri godine stariji brat Jovan Vuletić najmlađe su žrtve masovnog zločina. U tragediji je usmrćen i stric dječaka - Mirko Vuletić (45). Martinović je, kako vjeruje policija, u kući usmrtio četvero rođaka - Radovana i Radmilu Martinović i njihove sinove, blizance Miloša i Marka Martinovića. U kući Martinovića teško je ranjena i Markova supruga Marija (38). Među žrtvama Ace Martinovića je i njegova sestra Zorica Vuletić, te Radomir Marković (70), Jošo Otašević (55), Branislav Mudreša (60), Dragana Drašković (53).

“Lišio je života rođenu sestru, s kojom je bio u dobrim odnosima i s njenom obitelji je čekao Novu godinu. Potom je lišio života četveročlanu porodicu Martinović s kojim je bio u kumovskim odnosima... Sa svim žrtvama je bio u rođačkim, kumovskim, prijateljskim vezama”, rekao je u četvrtak direktor Uprave crnogorske policije Lazar Šćepanović na tiskovnoj konferenciji. Kod ubojice je, kako je rekao, pronađen jedan metak u cijevi pištolja, deset metara u okviru i jedna čahura pored njega, a u njegovoj odjeći su pronađena 64 metka i okvir u kojem se nalazilo još 15 metaka. Ubojica Aco Martinović je izvršio samoubojstvo nakon što ga je policija opkolila.

VIDEO VIDEO Stravični napad na Cetinju u Crnoj Gori