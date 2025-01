Policija otkrila detalje o napadaču iz Cetinja: Ranio je Mariju Martinović, s djetetom u naručju je uspjela pobjeći

Crnogorska policija je na današnjoj tiskovnoj konferenciji otkrila detalje o 45-godišnjem Aci Martinoviću koji je izveo pokolj u Cetinju i usmrtio 12 osoba. Naime, već je od ranije bilo poznato kako je Martinović usmrtio uglavnom članove svoje obitelji i rodbine, a policija je objasnila kako je on već ranije bio osuđivan.

Naime, 2005. godine bio je osuđen zbog nasilnog ponašanja, a krajem studenog 2022. od njega je policija oduzela dvije zračne puške, 43 komada metaka različitog kalibra, jednu improviziranu eksplozivnu napravu te set za čišćenje vatrenog oružja. On je za to nedozvoljeno posjedovanje oružja bio i osuđen u studenom prošle godine i to na 3 mjeseca zatvora. On je još 2022. bio predan i Ministarstvu zdravlja jer su policajci kod njega uočili ''antisocijalno ponašanje'', no nije bio hospitaliziran, već mu je samo propisana terapija.

Martinović je inače rođen 1979. na Cetinju, a radio je kao automehaničar i autolakirer. Živio je sam, a bio je neoženjen i bez djece. Tijekom krvavog pohoda Martinovića, policija je otkrila kako je jedna Cetinjanka, Marija Martinović (38) uspjela ozlijeđena pobjeći sa sinom u naručju od napadača. V.d. direktora Uprave policije Lazar Šćepanović je objasnio što se točno dogodilo.

- U naselju Humci Martinović je došao vozilom 'Fiat Stilo' i parkirao se ispred kuće žrtava Martinovića. On je prvo u kući ubio J.O. (55), koji se nalazio u kući M.M. (39) kojeg je također lišio života ispred ove kuće. Tom prilikom ranjena je M.M. (38) (supruga ubijenog MM), uspjela je, iako ranjena, sa djetetom u naručju pobjeći iz svoje kuće u kuću kod prvih susjeda, a zatim je ubojica prešao u roditeljsku kuću već ubijenog M.M. i ubio njegove roditelje, R.M. (70), i R.M. (63 ) - objasnio je Šćepanović.

Inače, više stotina stanovnika Cetinja zapalilo je u četvrtak svijeće za 12 žrtava, među kojima je i dvoje djece, koje je u srijedu ubio njihov sugrađanin. Paljenje svijeća za nevino stradale stanovnike Cetinje bilo je organizirano večeras i na središnjem trgu u Podgorici. “Podgorica je uvijek bila i bit će uz Cetinje, rane našeg Cetinja i nas podjednako bole. Neka naše zajedništvo, suze i molitva daju snagu onima kojima je u ovom teškom trenutku najpotrebnija”, rekao je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović.

Desetogodišnji Vukan i njegov tri godine stariji brat Jovan Vuletić najmlađe su žrtve masovnog zločina, koji je u srijedu poslijepodne na Cetinju počinio Aco Martinović. U tragediji je usmrćen i stric dječaka - Mirko Vuletić (45). Martinović je, kako vjeruje policija, u kući usmrtio četvoro rođaka - Radovana i Radmilu Martinović i njihove sinove, blizance Miloša i Marka Martinovića. U kući Martinovića teško je ranjena i Markova supruga Marija (38). Među žrtvama Ace Martinovića je i njegova rođena sestra Zorica Vuletić, te Radomir Marković (70), Jošo Otašević (55), Branislav Mudreša (60), Dragana Drašković (53).

“Lišio je života rođenu sestru, s kojom je bio u dobrim odnosima i s njenom obitelji je čekao Novu godinu. Potom je lišio života četveročlanu porodicu Martinović s kojim je bio u kumovskim odnosima... Sa svim žrtvama je bio u rođačkim, kumovskim, prijateljskim vezama”, rekao je u četvrtak direktor Uprave crnogorske policije Lazar Šćepanović na tiskovnoj konferenciji. Kod ubojice je, kako je rekao, pronađen jedan metak u cijevi pištolja, deset metara u okviru i jedna čahura pored njega, a u njegovoj odjeći su pronađena 64 metka i okvir u kojem se nalazilo još 15 metaka.

Ubojica Aco Martinović je izvršio samoubojstvo nakon što ga je policija opkolila. Ovo je druga velika tragedija na Cetinju u posljednje dvije i pol godine. U kolovozu 2022. Cetinjanin Vuk Borilović naoružan lovačkom puškom ubio je 10 svojih sugrađana, među njima i dvoje djece, prije nego što je ubijen. U Crnoj Gori su proglašena tri dana žalosti zbog tragedije na Cetinju, a u petak će zasjedati Vijeće za nacionalnu sigurnost.