Talijanski modni gigant u krizi: Zatvara pogon u Osijeku, 260 radnika ostaje bez posla

Višemjesečna govorkanja postala su i službena – Benetton tekstil zatvara svoja vrata u Osijeku. Bez posla ostaje više od 260 radnika u osječkom proizvodnom pogonu. – Da, istina je. Zatvaranje je potpisano 9. prosinca, ali kako su trebali ispoštovati nekoliko dogovorenih narudžbi, rečeno je da će pogon raditi još dvadesetak dana, dok se taj posao ne završi. Prošao sam jutros kraj pogona, vidio sam možda pet-šest automobila na parkiralištu, što znači da je to – to, možda će potrajati još koji dan – kazao nam je u srijedu Dario Puljić, čelnik Sindikata Klas, koji je aktivno sudjelovao u pregovorima s talijanskim vlasnikom.

Da je to brod koji, slikovito će on, ima rupicu, propušta vodu i polako tone, vidjelo se još u travnju prošle godine. A da Benetton gasi proizvodnju u Hrvatskoj, glasno se govorilo početkom jeseni, no ta je tvrtka oduvijek do grla zakopčana kada je riječ o komunikaciji s javnosti. Nisu se, tako, službeno oglasili ni o zatvaranju pogona u gradu na Dravi, a na javno dostupne telefonske brojeve tvrtke Benetton tekstil nitko se ne javlja. Zanimljivo je i kako je sjedište ove tvrtke u Osijeku, dok je uz osječku adresu naveden telefonski broj s pozivnim za – Istru.

– Ružno je kada se zatvara pogon s više od 260 radnika, no treba istaknuti kako je vlasnik tvrtke ispoštovao sve zakonske procedure i radnici će dobiti otpremnine. Uspjeli smo čak izboriti i da oko 50 radnika sa stažem dužim od 18 godina u Benettonu dobije otpremninu za sve godine staža. Zakonski je, inače, propisana isplata za najviše 18 godina staža, preko toga nisu dužni ništa isplatiti, ali oni su na to pristali – pojašnjava Puljić.

Radnici su tako završili na birou, a dio je njih već poslan kući, na plaćeni dopust, dok se čekao rasplet situacije. Benetton je u Osijek došao još 2000. godine, kada je pokrenuo proizvodnju na prostoru tadašnje Slobodne zone Osijek. Mijenjali su ime nekoliko puta, a pod nazivom Olimpias tekstil djelovali su u travnju 2022. godine i zapošljavali oko 320 radnika. Tada su, naime, posjetili osječkoga gradonačelnika Ivana Radića i najavili proširenje pogona u Osijeku te otvaranje novih 230 do 300 radnih mjesta. "Želimo razvijati i kompletirati svoje aktivnosti u Osijeku. To namjeravamo napraviti vertikalizacijom i stvaranjem nove dodane vrijednosti. Želimo da tvrtka bude kompetitivna i važna za europsko i svjetsko tržište. Dovest ćemo nove tehnologije i nove investicije te tako kompletirati proizvodnju svoje osječke tvornice. Ovdje će dolaziti sirovine, a izlaziti gotovi proizvodi, spremni za odlazak u trgovinu", izjavio je tada Giovanni Antonioli, regionalni direktor Olimpias tekstila. Antonioli je danas upisan kao član Uprave Benetton tekstila.

Taj se plan trebao realizirati, kako je najavio, tijekom 2022. i 2023. godine, no od toga nije bilo ništa. Dogodilo se sasma suprotno. Prema podacima Fine, broj zaposlenih u 2023. godini iznosio je 241, što je smanjenje od 29 posto u odnosu na prethodnu godinu. Usto, Benetton tekstil iskazao je 2023. neto gubitak od 66.571 eura, što je smanjenje od gotovo 91 posto u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni su prihodi, pak, ostali isti, a kretali su se oko 39,5 milijuna eura. – Naši su im tekstilni radnici postali preskupi. Minimalac je u Hrvatskoj rastao 50 posto u posljednje četiri godine, što je poslodavcu veliko opterećenje. Plaće su u Benetton tekstilu bile nešto veće od minimalca, iako ne puno, a uz smjenski rad i topli obrok, dolazile su do 850 ili 900 eura. Minimalac je rastao i u Bosni i Hercegovini, a isto slijedi i u Srbiji, gdje Benetton grupacija također posluje. Budimo realni, nije Benetton ni došao ovamo prije 25 godina jer voli Hrvatsku, nego zato što su naši tekstili radnici tada radili za 1600 kuna, i to u smjenama – navodi sindikalist Dario Puljić.

Benetton je u Slavoniji imao i kooperante pa će odjek gašenja proizvodnje u Osijeku biti još dalekosežniji. O problemima Benettona učestalo pišu i talijanski mediji. Kako navode, grupacija je od 2013. do 2023. godine upisala gubitak od čak 1,6 milijardi eura. Dovelo je to i do zatvaranja trgovina. Predviđa se kako će se, od 3500 trgovina u svijetu, do kraja ove godine zatvoriti njih 419. – Ovo što se dogodilo u Hrvatskoj odraz je njihovih globalnih problema – slaže se i Puljić. A dok su i radili punom parom, Sindikat Klas nerijetko je primao prigovore radnika Benetton tekstila, kako zbog niskih plaća tako i zbog uvjeta rada. – Pisali smo ljetos Upravi tvrtke da im osigura više vode ili omogući češće stanke za osvježenje jer je u toj hali bilo neizdrživo vruće i nemoguće raditi. No treba još jednom istaknuti kako je u pregovorima prije zatvaranja poslodavac zaista igrao fer. Iako su se razmijenile neke čudne riječi, pristao je na sve naše uvjete – zadovoljan je Puljić. Benetton je u Osijeku vlasnik prostora u kojem je poslovao, no što će biti s njim, našem sugovorniku nije poznato.

