Takvo kmečanje Prag nije vidio. Dvije noći i dva dana, Aco ne želi izaći iz predsjedničkog apartmana...

Kada je razvodnik straže sa stražom vršeći redovnu smjenu stražara na stražarskim mjestima u Vojnom učilištu dr. Franjo Tuđman došao do stražarskog mjesta broj 4, imao je što vidjeti. Na vrhu ograde koprcala se osoba u civilnoj odjeći i zapomagala da je skinu. Razvodnik Petar Krešimir popeo se do preplašenog mladića i pomogao mu da siđe dolje, a onda je pozvao policiju. Kada je policija došla i upitala zašto je pokušao ući u vojni objekt i kako je zapeo na vrhu ograde, on je rekao da se zove Baćo i da je samo malo želio vidjeti kako vojarna izgleda iznutra, jer nije služio vojsku, ali da se preplašio kada se popeo i vidio koliko je visoko. Usput su mu ispale naočale, pa se smrznuo od straha i nije mogao ni dolje ni gore. Tada se dogodilo nešto neobično. Odjednom se pojavio ministar Bane Banožić i rekao policiji da može ići te da će se on pobrinuti za momka jer je on naš budući strateški vođa.