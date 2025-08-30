Trebali bi uplatiti lutriju: Ova tri horoskopska znaka imat će puno sreće ove jeseni

Svi znamo onaj osjećaj kada vas sreća prati u stopu. Možda pronađete zaboravljenu novčanicu u džepu, svi koje sretnete tog dana djeluju posebno ljubazno, a onda vas prodavač iznenadi besplatnim kroasanom. Odjednom, sve ide glatko: posao napreduje, ljubavni život cvjeta, a vi imate osjećaj da je svemir na vašoj strani, piše Bustle. 
Foto: shutterstock
Upravo to očekuje nekoliko odabranih horoskopskih znakova ove jeseni – zahvaljujući snažnim planetarnim tranzitima. Kako objašnjava astrologinja i tarot tumačica Mak Jagger, određeni planeti mogu pojačati naš osjećaj sreće i otvoriti vrata neočekivanim prilikama. “U životu uvijek postoje razdoblja plime i oseke na koja utječe kretanje planeta”, kaže, “Ponekad imamo osjećaj da nas svemir dodatno podupire, i to ovisi o tome kako tranzitni planeti trenutno djeluju s našom natalnom kartom”.  A evo koji će znakovi ove jeseni biti najveći miljenici sreće.
Foto: shutterstock
Rak: “Jedan od znakova koji će ove jeseni – i u cijeloj nadolazećoj godini – imati poseban vjetar u leđa je Rak”, ističe Jagger. “Jupiter, planet sreće i obilja, trenutno prolazi kroz kuću Raka, i to u znaku svoje egzaltacije”. Drugim riječima, Rakovi mogu očekivati snažan val pozitivne energije. Ako imate značajne položaje u ovom vodenom znaku, ove sezone osjećat ćete da se prilike same otvaraju.
Foto: shutterstock
Savjet zvijezda? Izađite iz zone komfora. Prihvatite izazove na poslu, pozovite simpatiju na kavu, razmislite o velikim promjenama – Jupiter vam je saveznik i pružit će vam dodatnu sigurnost. Osim toga, neka sreća će doći i bez vašeg truda, zato imajte oči širom otvorene.
Foto: shutterstock
Djevica: Djevice će također doživjeti snažan val energije i novih početaka. “Ove godine već je bio jedan mlad Mjesec u Djevici, a drugi stiže neposredno prije jesenske ravnodnevice 21. rujna”, kaže Jagger. No, ovaj put riječ je o posebnom događaju – pomrčini Sunca. Takve pojave često donose preokrete, proboje i iznenadne prilike koje mijenjaju smjer života.
Foto: shutterstock
Kao zemljani znak, Djevice vole plan i rutinu, ali jesen će vas potaknuti da pustite kontrolu i dopustite malo spontanosti. U ovoj sezoni manifestiranje će biti vaš saveznik – napišite ciljeve, vizualizirajte ih i gledajte kako se polako ostvaruju.
Foto: shutterstock
Ribe: Ribe će u jesen zakoračiti s ogromnim naletom samopouzdanja. Već 7. rujna čeka vas pomrčina punog Mjeseca u vašem znaku, što donosi transformaciju, oslobađanje od prošlosti i novi početak. “Ova energija pomoći će Ribama da se oslobode sindroma varalice”, kaže Jagger, “Ako ste mislili da ne zaslužujete dobre stvari, vrijeme je da promijenite tu percepciju”. 
Foto: shutterstock
Umjesto da se povlačite, osjećat ćete hrabrost da zakoračite naprijed. Jesen je savršeno vrijeme za ispunjenje želja koje ste odgađali – od novih prijateljstava do izražavanja kreativnosti. Zahvaljujući ovom moćnom lunarnom događaju, Ribe će imati dodatni vjetar u leđa za ostvarenje svojih snova.
Foto: shutterstock
Ako ste Rak, Djevica ili Riba – pred vama je jesen puna prilika i sretnih okolnosti. Budite otvoreni, riskirajte i iskoristite energiju svemira. Sreća je na vašoj strani – pitanje je samo hoćete li je prepoznati i uhvatiti.
Foto: shutterstock
