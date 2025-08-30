Trebali bi uplatiti lutriju: Ova tri horoskopska znaka imat će puno sreće ove jeseni
Svi znamo onaj osjećaj kada vas sreća prati u stopu. Možda pronađete zaboravljenu novčanicu u džepu, svi koje sretnete tog dana djeluju posebno ljubazno, a onda vas prodavač iznenadi besplatnim kroasanom. Odjednom, sve ide glatko: posao napreduje, ljubavni život cvjeta, a vi imate osjećaj da je svemir na vašoj strani, piše Bustle.
Upravo to očekuje nekoliko odabranih horoskopskih znakova ove jeseni – zahvaljujući snažnim planetarnim tranzitima. Kako objašnjava astrologinja i tarot tumačica Mak Jagger, određeni planeti mogu pojačati naš osjećaj sreće i otvoriti vrata neočekivanim prilikama. “U životu uvijek postoje razdoblja plime i oseke na koja utječe kretanje planeta”, kaže, “Ponekad imamo osjećaj da nas svemir dodatno podupire, i to ovisi o tome kako tranzitni planeti trenutno djeluju s našom natalnom kartom”. A evo koji će znakovi ove jeseni biti najveći miljenici sreće.
Rak: “Jedan od znakova koji će ove jeseni – i u cijeloj nadolazećoj godini – imati poseban vjetar u leđa je Rak”, ističe Jagger. “Jupiter, planet sreće i obilja, trenutno prolazi kroz kuću Raka, i to u znaku svoje egzaltacije”. Drugim riječima, Rakovi mogu očekivati snažan val pozitivne energije. Ako imate značajne položaje u ovom vodenom znaku, ove sezone osjećat ćete da se prilike same otvaraju.
Savjet zvijezda? Izađite iz zone komfora. Prihvatite izazove na poslu, pozovite simpatiju na kavu, razmislite o velikim promjenama – Jupiter vam je saveznik i pružit će vam dodatnu sigurnost. Osim toga, neka sreća će doći i bez vašeg truda, zato imajte oči širom otvorene.
Djevica: Djevice će također doživjeti snažan val energije i novih početaka. “Ove godine već je bio jedan mlad Mjesec u Djevici, a drugi stiže neposredno prije jesenske ravnodnevice 21. rujna”, kaže Jagger. No, ovaj put riječ je o posebnom događaju – pomrčini Sunca. Takve pojave često donose preokrete, proboje i iznenadne prilike koje mijenjaju smjer života.
Kao zemljani znak, Djevice vole plan i rutinu, ali jesen će vas potaknuti da pustite kontrolu i dopustite malo spontanosti. U ovoj sezoni manifestiranje će biti vaš saveznik – napišite ciljeve, vizualizirajte ih i gledajte kako se polako ostvaruju.
Ribe: Ribe će u jesen zakoračiti s ogromnim naletom samopouzdanja. Već 7. rujna čeka vas pomrčina punog Mjeseca u vašem znaku, što donosi transformaciju, oslobađanje od prošlosti i novi početak. “Ova energija pomoći će Ribama da se oslobode sindroma varalice”, kaže Jagger, “Ako ste mislili da ne zaslužujete dobre stvari, vrijeme je da promijenite tu percepciju”.
Umjesto da se povlačite, osjećat ćete hrabrost da zakoračite naprijed. Jesen je savršeno vrijeme za ispunjenje želja koje ste odgađali – od novih prijateljstava do izražavanja kreativnosti. Zahvaljujući ovom moćnom lunarnom događaju, Ribe će imati dodatni vjetar u leđa za ostvarenje svojih snova.
Ako ste Rak, Djevica ili Riba – pred vama je jesen puna prilika i sretnih okolnosti. Budite otvoreni, riskirajte i iskoristite energiju svemira. Sreća je na vašoj strani – pitanje je samo hoćete li je prepoznati i uhvatiti.