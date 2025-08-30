FOTO Obilna kiša poplavila podvožnjak u Zagrebu, auti zapeli u vodi

Jak pljusak zahvatio je danas poslijepodne Zagreb te je došlo do problema u prometu.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Obilna kiša poplavila je podvožnjak između Gajnica i Podsuseda zbog čega su neki automobili zapali u probleme.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
