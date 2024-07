Poskupila je cestarina. Evo koliko ćete morati platiti više ako putujete iz Zagreba do Rijeke, Dugopolja, Osijeka...

Već tradicionalno cijene cestarina tijekom turističke sezone postale su skuplje s početkom srpnja, a građani koji odluče na putovanje hrvatskim autocestama plaćat će do 30. rujna 10 posto više. Ova mjera posljednje četiri godine nije se provodila zbog Covida, no s turističkom sezonom 2024. Hrvatske autoceste (HAC) odlučile su se za ovaj potez, a objasnili su i zašto.

- Uvođenje sezonskih cijena cestarina za određene kategorije vozila proizlazi iz činjenice da se oko 40% ukupnog godišnjeg prometa ostvaruje u ljetnim mjesecima, a na pojedinim autocestama broj vozila ljeti povećava se i do tri puta u odnosu na ostalo razdoblje u godini. Posljedično tome, značajno se povećavaju i troškovi održavanja, sigurnosti, praćenja i upravljanja prometom u ljetnim mjesecima. U ukupnom prometu vozila tijekom ljetnog razdoblja najveći udio vozila čine I.A, I. i II. skupine (motocikli, osobna vozila, osobna vozila s prikolicom i kamperi) - objavili su.

Uz to, od utorka su gore otišle i cijene goriva - čak 11 centi za benzin te osam centi za dizel. Za 10 centi više su cijene i UNP-a za spremnike te za boce, dok je plavi dizel skuplji šest centi. To znači da će cijena benzina biti 1.54 eura po litri, dok će litra dizela iznositi 1.45 eura.

Kako navodi Net.hr, od Zagreba do Karlovca cestarina će biti 30 centi viša, a od Zagreba do Dugopolja skoro 2.5 eura. Svatko tko iz Zagreba odluči do Rijeke morat će izdvojiti euro više, dok će od Zagreba do Osijeka cestarina biti 1.60 eura viša. Pretpostavlja se da ovaj rast cijena goriva, ali i cestarina, neće biti jedini. Dolazak turista znači uglavnom i poskupljenje cijena hrane.

POVEZANI ČLANCI:

- Što više ljudi živi od turizma, a hrana je segment koji se najviše nudi strancima, turistima onda je prirodno da zbog turizma cijene moraju ići gore, a onda smo mi ostali građani više kao neka kolateralna žrtva - objasnio je Boris Podobnik, prodekan na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa.

Rast cijena u sezoni prokomentirao je i ministar financija Marko Primorac. Što se tiče kolovoza, a u kontekstu podsjećanja na lanjski osmi mjesec koji je jednokratno prekinuo seriju smanjenja inflacije i donio rast cijena, rekao je da je "sve moguće" i podsjetio da je lani u kolovozu, prije svega zbog porasta cijena usluga u turizmu, trend usporavanja inflacije jednokratno prekinut.

"Moguće je da se određene cijene, prije svega usluga i to regionalno - na Jadranu i u dijelovima Hrvatske gdje je povišena potražnja zbog dolaska turista, zadrže na nešto višim razinama", rekao je. Upitan o mogućnosti popuštanja vladinih mjera pomoći gospodarstvu i građanima zbog cijena energenata i inflacije, odgovorio je da vlada to polako i čini.

Tako jučer nije produžena uredba kojom su smanjene trošarine na dizel i benzin (eurosuper), što je vlada prakticirala svaka dva tjedna, podsjetio je. "U očekivanju velikog broja turista, a s obzirom da se radi o subvenciji, ne bi bilo previše logično subvencionirati građane koji nisu rezidenti Republike Hrvatske, na teret državnog proračuna", rekao je. "Polako radimo na popuštanju mjera (...), podaci su takvi da postupno nestaje opravdanje za značajnijim državnim intervencijama", kaže ministar financija.

>> VIDEO Petlja na križanju Slavonske avenije i Avenije Marina Držića