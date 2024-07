Svjedok: Imali su noževe i bejzbol palice. Hotak je pobjegao i njega su izboli. Umro je Navidu u krilu

- Znam da je optuženome nadimak Shams, a pokojni Hotak je bio moj prijatelj, otac, brat. Upoznao sam ga u Turskoj i zajedno smo provodili dane i noći. Shamsa sam upoznao 2021. kada sam došao u Hrvatsku - iskazivao je Rashid A. A., Afganistanac koji je sjeo na klupu za svjedoke Županijskog suda u Zagrebu. Na sud je doveden iz Remetinca u kojem trenutačno boravi, no nije rečeno zašto, kako bi svjedočio u nastavku suđenja Wahidullahu Khojeu Shamsu (25), također državljaninu Afganistana, optuženom za ubojstvo Gula Walija Hotaka (23).

Prema optužnici, Khoje se tereti se za događaj koji se zbio 4. lipnja 2023. između 22 i 23 sata u Paromlinskoj ulici u centru Zagreba, kada je, prema tvrdnjama iz optužnice, zajedno i u dogovoru s nepoznatim muškarcem, ubio Gula Walia Hotaka (23). Tužiteljstvo u optužnici navodi da je motiv ubojstva bio sukob oko prijevoza ilegalnih imigranta. Konkretiziraju, da su optuženi i žrtva pripadali suprotstavljenim kriminalnim skupinama, koje se bave tim "poslom". Prema optužnici, Khoje i još uvijek nepoznati muškarac te su večeri uočili Hotaka u Paromlinskoj ulici. Pošli su mu u susret, a on je počeo bježati. Oni su potrčali za njim, sustigli su ga kod kućnog broja 7 i napali. Nasrnuli su na njega ubovši ga oštrim predmetom, kojim su mu zadali četiri ubodne rane; ispod lijevog pazuha, na lijevom lumbalnom dijelu leđa, u lijevu stranu abdomena i lijevu natkoljenicu. Uslijed zadobivenih ozljeda Hotak je preminuo u KBC Zagreb. Khoje je nakon toga pobjegao, a dva tjedna kasnije, s još dva sunarodnjaka uhićen je u Rijeci. Protiv njega je pokrenuta istraga zbog ubojstva, a dvojica njegovih sunarodnjaka su optuženi zbog prijetnji prijatelju ubijenog Hotaka. Postupak je protiv njih dvojice razdvojen. Iskazujući, što zna o Hotaku, Rashid A.A. je kazao da je Hotak bio tražitelj azila koji je živio u Porinu.

- Bavio se prijevozom migranata izvan Hrvatske, a budući da istim poslom bavio i Shams, njih dvojica su se poznavali. Komunicirali su telefonom jer je Hotak živio u Zagrebu, a Shams u Rijeci. Više sam puta bio nazočan kada su komunicirali telefonom, a radilo se o pozivima preko WhatsAppa. Nekada su to bili i video pozivi pa sam na njima vidio i Shamsa. Znam da on i Hotak nisu bili u prijateljskim odnosima, a Shams nam je znao reći da se maknemo s njegovog teritorija, da idemo u BiH ili Italiju - iskazivao je Rashid A.A.

Pojasnio je i da nije bio prisutan kada je Hotak napadnut jer je tada bio u Porinu. - Što se dogodilo ispričalo mi je petero ljudi. To su Navid S., Alex iz Ukrajine, Nuri iz Rusije, Imran iz Afganistana ili Pakistana, nisam siguran te Bahtiar iz Afganistana. Sva četvorica, osim Imrana, tražitelji su azila, a svi su bili prisutni događaju - rekao je svjedok. Potom je opisao što je prethodilo sukobu.

- Tog su dana čuli telefonom i razmijenili lokacije. Hotak je s društvom sjedio u Importanne centru, kod autobusne stanice na kojoj stoji autobus za Dugave. Tamo je jedna napuštena kuća. Shams je došao sa Sahilom i Kamranom. Imali su noževe i bejzbol palice. Svi su se razbježali, Navid je pobjegao u tu napuštenu zgradu odakle su ga bacili s 2. kata. Ozlijedio je glavu, ruku i koljeno. Hotak je pobjegao prema McDonald'su i njega su izboli. Navid je ozlijeđen uspio doći do njega, a tamo su bile i neke dvije žene koje rade u blizini. Navidu je Hotak preminuo, praktički u krilu - iskazivao je svjedok

Kazao je i da mu je Navid kazao da su za Hotakom trčali Shams i Kamran te da su ga oni ubili. Ni Navid nije vidio tko me je nožem ozlijedio prijatelja jer su ga bacili sa zgrade, a dok je došao već je sve bilo gotovo.

U sudnici je prepoznao Khojea kao muškarca kojega poznaje pod nadimkom Shams.

- Zašto ti svjedočiš ako nisi ništa vidio? - prigovorio je optuženi svjedoku.

Svjedok je tada počeo ponavljati na engleskom:

- Gul Wali je bio moj otac, moj brat, ubili su ga!

On je jedini koji je svjedočio u nastavku suđenje jer se pet ostalih svjedoka koji su pozvani na raspravu nije pojavilo. Radi se o djelatnici pečenjare koja je radila tu večer, njezinoj sestri koja joj je pravila društvo, slučajni prolaznik koji je zvao policiju i vlasnik hostela u Rijeci. Farzad S., koji je također pozvan kao svjedok, više nije u Porinu i lokacija mu je nepoznata, pa će se pokušati utvrditi gdje se nalazi prije no što ga ponovo pozovu na sud. Peti svjedok Farzad S., koji je, prema navodima Rashida, bio prisutan događaju, više nije u Porinu te je njegova lokacija nepoznata. Do sljedećeg ročišta pokušat će utvrditi gdje se sada nalazi te, ako uspiju, pozvati ga na sud.

Khoje je inače na početku suđenje negirao krivnju te je kazao da on nije kriv te da je čovjek koji je ubio Hotaka otišao. Tada je kazao i da je rođen u Afganistanu, no da je osoba bez državljanstva i putnih isprava. U Hrvatskoj je boravio u Rijeci iz koje je namjeravao otići za Italiju. Rekao je i da je nesposoban za rad jer je ima problema s rukom te da je završio osnovnu školu.