Sin ocu: Znači napravio si to? Završit ćeš u zatvoru do kraja života? E moj tata, što si to napravio...

Zadavio je žicom, bacio u bunar, oteo joj stan, a 11 godina kasnije panično je zvao oca i kazao mu: "Kopaju bagerima, buju našli Slavojku....", nakon čega ga je otac pitao: Kaj si je ti maknul? Kratki je to razgovor kojeg je Damir Keleminčić (65), optužen za teško ubojstvo iz osobito niskih pobuda Slavojke Senišin (76), vodio u rujnu 2022. sa svojim ocem, no ono što nije znao da se taj razgovor - tajno snima. Jer policija je imala sumnje oko toga što se dogodilo ženi koja je netragom nestala 2011., da bi se godinama kasnije rasplelo da zapravo nije nestala, već je ubijena, a njezino je tijelo bačeno u bunar.

Za to je ubojstvo optužen Keleminčić, koji se još tereti i da je pričekao da prođe nekoliko godina od prijave nestanka Slavojke Senišin, prije no što je, kako ga tužiteljstvo tereti, krivotvorio ugovor o kupoprodaji stana, te u njega smjestio svog sina, koji je tamo mirno živio sve do očevog uhićenja u rujnu 2022.

Prije nekoliko mjeseci zbog tog odioznog zločina mu se na zagrebačkom Županijskom sudu sudi, a u nastavku suđenja su preslušane snimke tajno snimljenih razgovora. Nakon što je u razgovoru u rujnu 2022. ocu kazao da je u Prečnom, gdje policija kopa bagerima te će vjerojatno naći Slavojku, još je dodao: - Oprosti za sve... Branio sam se od nje, a ovo ti pričam tako da znaš - kaže Keleminčić.

- Kaj si je ti maknul? -pita ga otac.

- Da samo ne smiješ to, nemoj nikome reći, oni kopaju cijelo dvorište - odgovara mu sin.

Njegov strah da će tijelo nesretne žene, nestale 11 godina nakon dolaska policije s bagerima, biti nađeno, bio je opravdan, jer je tijelo doista i nađeno u tom bunaru, na dubini od sedam metara. Osim što su tajno snimljeni njegovi razgovori s ocem, tajno su snimljeni i njegovi razgovori sa sinovima. U razgovoru od 21. rujna 2022. Keleminčić govori jednom od sinova:

- Ona je mene napala nožem, rekao sam odvjetniku sve, rekao mi je da se branim šutnjom

- Znači napravio si to? - pita ga sin.

- Kaj je bilo, bilo je - odgovara mu Keleminčić.

- Znači završit ćeš u zatvoru do kraja života? E moj tata, što si to napravio? - replicira mu šokirani sin.

- Samo nemoj širit priču, ja vas sve volim... Nisam ti ništa rekao - odgovara mu Keleminčić.

Nakon što su snimke tajno snimljeni razgovora preslušane u sudnici, Keleminčić se imao potrebu o njima očitovati. - Iz ovih razgovora je evidentno da sam ja to rekao pod pritiskom i po nagovoru policije. Ucijenili su me na perfidan način. Iz svih ovih razgovora vidi se da želim prije svega krivnju skinuti sa svojih sinova, prije svega s mlađeg sina s kojim sam jako povezan dok je stariji, zbog alergija na ambroziju i travu rijetko boravio na imanju u Prečnom. Taj je bunar zatrpavan od 2009. do 2014. i u njemu je bio otpad od krova koji sam mijenjao. Istražitelji su prestali kopati na sedam metara nakon što su pronašli tijelo - kazao je Keleminčić. Tvrdi i da su ga policajci terorizirali u Heinzelovoj.

- Čuli su u kafiću zezanciju da smo je zakopali, no to je bila samo naša zezancija. Ona je bila u vezi s jednim muškarcem koji je prevario i nju i mene. Tužiteljica je očito i psiholog kad tvrdi da sam pokazao bešćutnost, no ja sam zapravo inače vrlo emotivan. Kad vam netko prijeti da će vas i sinove strpati u Remetinec.... Izmislio sam taj nož koji spominjem, tad nisam ni znao kako je ubijena. Svi su mi napomenuli da ne pričam ništa preko telefona, i moj odvjetnik, znači bio sam upozoren - pravdao se Keleminčić.

Imao je potrebe nešto reći o i medijskom praćenju slučaja, a čak je spomenuo i Ivana Turudića , glavnog državnog odvjetnika. - Kada se piše o aferama, visokim dužnosnicima spominju samo inicijali. Meni su mediji objavili puno ime i prezime te su osramotili i mene i moju obitelj. (!?) Turudić je rekao da je najgore za sve kad unaprijed sve iz spisa izađe u javnost. U policiji su mi ujutro uzeli mobitel, šaltali su me i igrali ping-pong sa mnom. Rekli su mi da su priveli i mog mlađeg sina - pojašnjavao je Keleminčić.

Na kraju je dodao i da je ubijena žena bila u Prečnom 2010. ili 2011. s muškarcem čije ime nije htio otkriti. Na dan kada je nađeno tijelo, policija je prekopavala dvorište njegovog imanja, no on sada tvrdi da nije znao da je tijelo Slavojke Senišin u bunaru. Na klupu za svjedoke su sjeli i njegovi sinovi. Stariji, koji živi u stanu ubijene žene, uzeo je blagodat, odnosno odbio je svjedočiti. No mlađi je otklonio blagodat te je svjedočio. Kazao je da ne zna ništa o nestanku Slavojke Senišin i da zapravo nema što reći.

- Meni je poznato jedino ono što je objavljeno u medijima. Kada je policija došla po mene, nisam znao i da mi je otac isto doveden u policiju. Odveli su me na poligraf. Kazali su da je poligrafsko testiranje povezano s nestankom osobe te da ću biti osumnjičen ako odbijem testiranje. Zbog toga sam pristao. Onda su mi kazali da mi je tamo i otac te su me odveli da ga vidim. Rekli su i da je tata osumnjičen za ubojstvo i tko zna što sve još. Policajci mi nisu rekli rezultat poligrafa, ali su me plašili, govorili su mi da sigurno nešto znam, da smo je zakopali u bunaru i slično. Tristo posto sam siguran da sam prošao - kazao je svjedok.

Naveo je da je njegov otac bio pomorac te ga često nije bilo, a puno je putovao i njegov brat.- Imovinsko stanje obitelji bilo je i više nego dobro i nije logično da bi netko tko dobro zarađuje pored vikendice i kuće u Samoboru zbog 21/96 udjela u nekretnini tako nešto napravio. To si ne mogu pojmiti - kazao je. Govoreći o ocu rekao je da je Keleminčić mnogo puta pomagao kome god je to bilo potrebno, pa se sjetio da je njegov otac izvlačio ljude iz gorućih brodova i automobila .Svjedok je kazao i da mu je otac 2018. ili 2019. kazao da je otkupio Slavojkin stan.

- Kad se brat vratio iz Kanade rekao je da ima stan za njega. Znam da je stan bio u derutnom stanju i da je brat uložio novac i podigao kredit kako bi ga uredio. Njezine stvari nisam vidio pa ne znam tko ih je ni kad maknuo iz stana. Što se tiče mog oca i Slavojke on je bio ravna crta, ni toplo ni hladno. Niti je bilo ekscesa niti su bili naročito srdačni. Slavojki, koliko sam mogao vidjeti, nitko nije dolazio u posjete pa ni njezin sin. Došao je s policijom nakon što je već bila nestala - kazao je svjedok.

Keleminčić niječe krivnju, a prema optužnici teško ubojstvo počinio je između 12. listopada i 5. studenog 2011. . Bio je susjed Slavojke Senišin, a tužiteljstvo tvrdi da je želio ući u posjed stana koji je bio u njezinom vlasništvu te vlasništvu njezina sina. Riječ je o stanu velikom 72 metra kvadratna, a Keleminčić se tereti da je iskoristio činjenicu što je žrtva živjela sama i što mu nije mogla pružiti otpor. Prišao joj je s leđa, zadavio je žicom, koju joj je dvostruko omotao oko žrtvina vrata. Zatim je vukao i stezao krajeve žice dok je nije udavio, nakon čega joj je zapešća vezao selotejpom, a njezinom mrtvo tijelo zamotao u tepih i prevezao u Prečno. Tamo je imao vikendicu s dvorištem i gospodarskim objektima. Tijelo je bacio u bunar, a bunar zatrpao građevinskim materijalom, ciglom, dijelovima betona... Naknadno je površinsko okno bunara premjestio ispred kuće, kao bi prikrio mjesto gdje je bacio tijelo. Keleminčić je ispravno smatrao da će biti prijavljen nestanak Slavojke Senišin, a prijavio ga je njezin sin 5. studenog 2011.

Kako potraga za njom nije urodila plodom, Keleminčić je strpljivo čekao da prođe zakonski rok od pet godina od nečijeg nestanka za proglašenje te osobe mrtvom. Potom je 20. rujna 2016. na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu podnio zahtjev za promjenom upisa nekretnine. Sa sobom je imao ugovor u kojem sebe neistinito naveo kao kupca stana Slavojke Senišin. U ugovoru koji nikada nije sklopljen pisalo je da je kupoprodaja stana obavljena 7. lipnja 2005., a čak je bio ovjeren i kod javnog bilježnika!? Keleminčić je bio čak toliko bezobziran da sud požuruje uknjižbu, koja je i provedena 16. siječnja 2017., nakon čega je on provalio u stan, promijenio bravu i u njega uselio svog sina. A sin je u njemu živio dok nije otkriveno što mu je otac učinio. Tijelo, nakon što je nađeno u bunaru, identificirano je preko DNK. Ruke su joj bile vezane na leđima samoljepljivom trakom, oko glave joj je više puta bila omotana PVC vrećica, dok joj je oko vrata bila omotana plastificirana žica dugačka 175 centimetara..