Ubio majku i dvije kćeri samostrelom pa otišao na groblje, pronašli ga ozlijeđenog: 'On i jedna kćer prošli su kroz gadan prekid'

Britanski bivši vojnik, kojeg je policija u Londonu jučer intenzivno tražila jer se sumnjalo da je on svojim samostrelom usmrtio majku i dvije kćeri BBC-evog komentatora Johna Hunta u njihovom domu, pronađen je u večernjim satima kod groblja na sjeveru grada. Policija je izvijestila kako je 26-godišnji Kyle Clifford pronađen s teškim ozljedama, i to jer se navodno sam htio ozlijediti samostrelom.

Ubojstva su šokirala cijelu državu jer je policija izvijestila kako se radilo o ''targetiranom'' zločinu, a kasnije se doznalo kako je 26-godišnjak bio bivši partner kćeri Loise (25). Ona, njena sestra Hannah (28) i majka Carol Hunt (61) pronađene su u domu mrtve. Jedna od žrtava u trenucima napada poslala je svom dečku poruku, pozivajući ga da nazove policiju, a navodi se i kako je jedna žrtva pozvala hitnu pomoć dok je napadač još bio u kući.

Izvor za The Guardian je rekao kako žrtve nisu bile zavezane, ali je bilo tragova nasilja oko njihovih zapešća i lica tako da se vjeruje kako ih je 26-godišnjak u jednom trenutku i vezao i držao u zatočeništvu čak i satima. Policija trenutno poziva građane da dostave snimke svojih nadzornih kamerau periodu od podneva do 19 sati kada su žene pronađene u domu.

- Ovo je i dalje nevjerojatno teško vrijeme za obitelji žrtava i mi bismo tražili da se poštuje njihova privatnost dok se mire s onim što se dogodilo. Ova istraga napreduje i službena identifikacija žrtava tek treba biti izvršena - poručila je šefica policija Justine Jenkins.

POVEZANI ČLANCI:

Clifford je pronađen na groblju Lavander Hill u teškom stanju te je prevezen u traumatološki centar na liječenje. Velik broj policajaca stigao je do groblja, nekoliko kilometara od zločina i nedaleko od imanja koje je bilo pretraženo tijekom dana u sklopu potjere, a za koje se vjeruje da je povezano s Cliffordovim bratom koji je još 2018. bio osuđen na doživotni zatvor.

Jedna snimka do koje je došla policija pokazuje i muškarca s bradom kako nosi tešku torbu, a policija vjeruje kako se u njoj nalazilo oružje s kojima je usmrtio žrtve. Uz to, prošao je i pokraj jedne od susjeda koja je stajala sama na svom prilazu, a čini se kako je bila zapanjena prizorom vreće iz koje se moglo shvatiti da je u njoj samostrijel.

Inače, Louise je sama ranije na društvenim mrežama objavila kako su Clifford i ona bili u vezi, a nedugo prije ovog zločina prošli su kroz buran prekid. Neslužbeno se doznaje da je Loiuse bila toliko potresena prekidom da se automobilom zabila u stup pokraj kuće. Inače, obitelj ima još jednu kćer Amy, i ona se nalazila u Birminghamu u trenutku zločina, navodi Daily Mail.

Kyle Clifford leaving the scene of the crime. pic.twitter.com/4ndb0iljP4