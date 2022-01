Svi će biti imuni, no platit ćemo veću cijenu nego Britanci

Virusni imunolog prof. dr. sc. Luka Čičin-Šain iz Helmholtz centra za infektivna istraživanja u javnosti je u petak ponovo potaknuo temu o kolektivnoj imunosti. U razgovoru na jednoj televiziji rekao je da ćemo u Hrvatskoj doći do imuniteta krda.

Svi će biti imuni, ali će to biti plaćeno i visokim dankom u krvi. Pojam kolektivne imunosti cirkulirao je na početku pandemije kako u domaćim tako i u globalnim medijima, da bi onda pomalo nestajao i zbog presporog tempa cijepljenja stanovništva i zbog pojave novih sojeva, posebice omikrona koji je mogao zaobići imunost stečenu protiv ranijih sojeva virusa.

Tako je i Reuters upravo nedavno objavio tekst u kojem Olivier le Polain, epidemiolog pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji kaže da je omikron dokaz kako se neće dostići potreban prag da bi se postigla kolektivna imunost jer će koronavirus pronalaziti puteve da zaobiđe našu stečenu imunost.

Nestanak nije izgledna opcija

Prof. Čičin-Šain pojasnio nam je kako se kolektivna imunost može gledati na dva načina.

– Jedan je da virus više ne izaziva teške oblike bolesti, ne izaziva opterećenja zdravstvenog sustava. Čak i omikron izaziva kod osoba koje su se cijepile i trećom dozom vrlo blagi oblik bolesti, ako uopće. Drugi je način, dakako, u potpunosti blokiranje širenja virusa, ali za to je manja šansa, jer postoji opasnost od novih sojeva. Tako nešto moglo bi se postići kroz buduće generacije gdje ćemo se kao mladi inficirati, pa nam kao odraslim ljudima virus više neće moći naškoditi.

To će biti u trenutku kada ovaj virus postane endemski, gdje će virus uvijek biti s nama, cirkulirati i mutirati. Govorilo se već kako smo se već zarazili u velikoj mjeri, ujesen 2020. godine, no mi kroz tako nešto prolazimo tek sada, pa je to scenarij koji smo nedavno gledali u New Yorku kada je došlo do velikog vala zaraze, da bi onda brojevi počeli padati. No, ne treba zaboraviti na broj ljudi koji će u međuvremenu umrijeti kao i na činjenicu da će biti dosta onih s dugim COVID-19.

Cijepljenje je za te situacije jedino rješenje, no ne znam koliko ima više smisla to ponavljati, jer je za one koji to dosad nisu učinili već prilično kasno. U ovom trenu najviše nas treba brinuti da su brojevi zaraženih bili u usponu zadnjih tjedana i sad su rekordno visoki, da imamo već sada više od 50 mrtvih svaki dan, a teški oblici bolesti i smrti kasne dva do tri tjedna za brojkom novozaraženih – rekao nam je prof. Čičin-Šain dodajući kako je teško reći što će dalje biti, no treba se nadati da će idući valovi biti blaži nego dosadašnji.

Ovo se mišljenje prof. Čičin-Šaina poklapa s mišljenjem stručnjaka koje je u istoj analizi konzultirao Reuters, a koji se slažu kako svakako prethodno stečena imunost daje veliku korist, odnosno doprinos imunizaciji stanovništva čime se postiže da bolest postaje manje ozbiljnom za novo ili ponovno zaražene. I tamo je istaknuta teza kako će virus u jednom trenutku postati endemskim, stalno kružiti te uzrokovati povremene izboje, jedino još nije jasno u kojim bi se okolnostima to moglo događati.

Da se epidemija može završiti postizanjem kolektivne imunosti ili nekom katastrofalnom virusnom mutacijom koja bi ga vodila u nestanak, smatra imunolog Zlatko Trobonjača.

– Budući da ova druga opcija nije izgledna, preostaje nam akumulacija imunosti u društvu do razine kolektivne imunosti koja će zaustaviti epidemijski val. Imunost akumuliramo cijepljenjem i/ili preboljenjem bolesti. Problem je u činjenici da ta prethodno stečena imunost cijepljenjem kao i preboljenjem različitih sojeva ne štiti potpuno od infekcije sa znatno mutiranim omikron-virusom. Stoga, omikron-virus dijelom probija tu imunosnu zaštitu, inficira ljude, ali pritom se akumulira i imunost u društvu, upravo specifična protiv tog virusa.

Nemamo dovoljno cijepljenih

– Drugim riječima, neki pojedinci s nedostatnom anti-omikron imunošću bit će inficirani, no pritom će se povećavati i ukupna, kolektivna imunost protiv omikrona. Naime, zbog virusnih promjena mutacijama ne možemo govoriti o kolektivnoj imunosti općenito protiv SARS-CoV-2 virusa, nego protiv određenog soja, u ovom slučaju omikrona. Tako možemo vidjeti na primjeru Velike Britanije, gdje je oko 97% ljudi došlo u kontakt s nekim od sojeva SARS-CoV-2 virusa (imaju protuvirusna protutijela u krvi), da epidemija i dalje traje, odnosno da niti tako visok postotak reaktivnih ljudi ne zaustavlja širenje virusa potpuno, no kako se omikron-epidemijom ljudi prirodno imuniziraju sve ih je više s anti-omikron antitijelima. Zbog toga je broj novih slučajeva u padu. Tako nešto će se dogoditi i kod nas, ali s daleko većom cijenom jer je populacija daleko manje cijepljena nego u Velikoj Britaniji. Ne zaboravimo da cjepiva ne štite potpuno od infekcije, ali jako dobro štite od teških bolesti i smrti – kaže dr. Trobonjača.

>> VIDEO Isprobali smo kućni test na koronavirus