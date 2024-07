Sveučilište u Zagrebu donijelo odluku o dodjeli počasnoga doktorata prof. dr. sc. Hrvoju Tkalčiću

Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 10. sjednici u 355. akademskoj godini, održanoj 9. srpnja 2024., donio je odluku o dodjeli 103. počasnoga doktorata prof. dr. sc. Hrvoju Tkalčiću, redovitom profesoru i voditelju Odsjeka za geofiziku na Australskom nacionalnom sveučilištu (The Australian National University - ANU) u Canberri. Stručno povjerenstvo za ocjenu prijedloga za dodjelu počasnoga doktorata djelovalo je u sastavu: akademik Mirko Orlić (Prirodoslovno-matematički fakultet), predsjednik Povjerenstva, te akademik Marijan Herak (Prirodoslovno-matematički fakultet) i akademik Igor Vlahović (Rudarsko-geološko-naftni fakultet), članovi. Profesoru Tkalčiću počasni doktorat dodijeljen je za doprinos razvoju znanstvenih istraživanja na Sveučilištu u Zagrebu u području prirodnih znanosti, internacionalizaciji Sveučilišta u Zagrebu i njegovu otvaranju svjetskom prostoru visokoga obrazovanja.

Hrvoje Tkalčić Foto: TOMAŽ SKALE

Hrvoje Tkalčić redoviti je profesor i voditelj Odsjeka za geofiziku na Australskome nacionalnom sveučilištu u Canberri. Rođen je u Bjelovaru 3. veljače 1970., a odrastao u Vinkovcima, gdje je pohađao osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je 1996. godine fiziku, smjer geofizika s meteorologijom, na Fizičkom i Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao je 2001. na Kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyu. Bio je poslijedoktorand na Istraživačkom institutu SCRIPPS Kalifornijskoga sveučilišta u San Diegu te u Nacionalnom laboratoriju Lawrence Livermore u SAD-u. Godine 2007. prelazi na ANU, gdje napreduje do zvanja redovitoga profesora. Od 2007. direktor je Opservatorija za seizmička i infrazvučna opažanja Warramunga u australskom Sjevernom Teritoriju. Taj laboratorij vodi u ime australske vlade i Organizacije za sprječavanje širenja nuklearnih pokusa pri Ujedinjenim narodima. Za potrebe istraživanja u globalnoj seizmologiji vodio je i sudjelovao u brojnim ekspedicijama u udaljene i nepristupačne dijelove australskoga kontinenta. Bio je voditelj međunarodnoga projekta koji je uključivao prvu australsku istraživačku ekspediciju s ciljem postavljanja seizmografa na oceansko dno oko podvodnoga grebena Macquarie u Južnom polarnom oceanu.

Prof. dr. sc. Hrvoje Tkalčić najugledniji je živući seizmolog hrvatskoga podrijetla. Svoj zavidan međunarodni status stekao je inovativnim istraživanjima Zemljine unutrašnjosti, od kore i plašta do unutrašnje jezgre, koju se još donedavno relativno slabo poznavalo. Koristeći se naprednim metodama analize seizmograma brojnih potresa, njegova su istraživanja unutrašnje jezgre pridonijela tomu da danas o svojstvima i strukturi najdubljih Zemljinih dijelova znamo bitno više nego prije desetak godina. Tkalčićevi radovi prvi put nedvojbeno dokazuju da je unutrašnja Zemljina jezgra kruta, ali relativno mekana, a njegova istraživanja potvrđuju i postojanje male središnje unutrašnje jezgre. Od znanstvenih postignuća koja značajno doprinose svjetskoj geofizici valja spomenuti i inovativan koncept globalnoga korelacijskoga valnog polja, snažan fizikalno-matematički alat za proučavanje Zemljine unutrašnjosti. Ne treba zaboraviti ni primjene Bayesovih postupaka pri inverziji seizmičkoga momenta ili pri određivanju unutrašnje strukture zagonetnih zona anomalno niskih brzina seizmičkih valova na dnu Zemljina plašta, kao i doprinose poznavanju Marsove građe na temelju analize zabilježenih potresa na tom planetu.

Foto: Privatni album

Veliku većinu svojih radova objavio je u najuglednijim časopisima (npr. Science, Nature Communications, Nature Geoscience, Reviews of Geophysics, Geophysical Research Letters, Journal of Geophysical Research, Tectonics i dr.). Za svoj znanstveni rad profesor Tkalčić dobio je brojna visoka međunarodna priznanja; spomenimo ovdje samo najvažnija. Zbog prijelomnih otkrića u područja znanosti o Zemljinoj unutrašnjoj jezgri i razvoja inovativnih geofizičkih metoda za proučavanje Zemljine strukture i seizmičkih izvora, godine 2020. izabran je u više članstvo (Union Fellow) Američke geofizičke unije. Godine 2021. dobio je i najviša priznanja ANU-a – Dean’s Commendation for Excellence in Education for Excellence in Supervision ‒ te odgovarajuću Rektorovu nagradu godinu dana poslije.

Prestižnu Priceovu medalju Kraljevskoga astronomskog društva u Londonu dobio je 2022., a 2023. godine Kineska akademija znanosti dodijelila mu je priznanje Distinguished Scientist. Godine 2024. izabran je za člana Australske akademije znanosti. Iako je svoju karijeru izgradio na najboljim svjetskim sveučilištima, profesor Tkalčić cijelo je vrijeme održavao snažne veze sa svojom Alma mater ‒ Sveučilištem u Zagrebu i njegovim Prirodoslovno-matematičkim fakultetom, te je u brojnim javnim nastupima isticao kvalitetu obrazovanja koju je dobio na diplomskom studiju u Zagrebu. Pod njegovim se nadzorom ili mentorstvom u Canberri usavršavalo ili doktoriralo troje hrvatskih seizmologa, koje je tom prilikom upoznao s izazovima terenskoga rada te s najnaprednijim znanstvenim postupcima koje su oni uspješno prenijeli u Hrvatsku. Ta je suradnja rezultirala i zapaženim zajedničkim publikacijama, od kojih izdvajamo dva važna rada o dubini Mohorovičićeva diskontinuiteta ispod Dinarida. Hrvoje Tkalčić čest je gost Geofizičkoga odsjeka PMF-a, a njegova zapažanja pojedinih potresa, njihovih uzroka i posljedica te tumačenja seizmoloških i geofizičkih pojmova na društvenim mrežama i u hrvatskim medijima vrlo su čitana i popularna. Svoju prvu znanstveno-popularnu knjigu o potresima napisao je na hrvatskom, a kasnije ju je preveo i na engleski jezik.

Članak 86. Statuta Sveučilišta u Zagrebu navodi: „Osobama od iznimnoga ugleda koje su svojim radom pridonijele napretku Sveučilišta, hrvatskoj ili svjetskoj znanosti, umjetnosti i kulturi, Sveučilište može dodijeliti počasni doktorat.“ Prof. dr. sc. Hrvoje Tkalčić svojim iznimnim znanstvenim rezultatima uvelike je pridonio svjetskoj geofizici i seizmologiji te je svojim nesebičnim angažmanom u obrazovanju i suradnji s hrvatskim kolegama značajno pomogao i napretku geofizike na Sveučilištu u Zagrebu.