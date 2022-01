Sve teža situacija u KBC Splitu: 'Na rubu smo, ali nećemo dozvoliti da se slomimo'

KBC Split je najopterećenija bolnica u Hrvatskoj, a jedan od uzroka je i nedovoljna procijepljenost na području koje pokriva. Broj kreveta za pacijente zaraženih s COVID-19 se povećava, a sve više njih je i na respiratoru. U Splitu je trenutno 49 osoba na respitatoru, što je najviše dosad. Dodatni problem predstavljaju sve iscrpljeniji zdravstveni djelatnici.

- Respirator nam daje vrijeme potrebno da se pluća oporave!, kaže anesteziolog intenzivist prim .doc. dr. sc. Božidar Duplančić za HRT.

U teškom stanju se nalaze pacijenti svih dobnih skupina.

- Dva bračna para, supružnici, liječe se, oboje su na mehaničkoj ventilaciji na jedinici intenzivnog liječenja. Može li biti što strašnije?, pita se Sanda Stojanović Stipić, predstojnica Klinike za anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno liječenje KBC-a Split.

COVID odjel gotovo je pun, a imaju najveći broj pacijenata do sada - njih 211 od čega ih osamdeset posto nije cijepljeno.

- Stalno mislimo pa bit će bolje, bit će bolje, pa sad je kraj ovog vala pa će biti dobro iza toga, ali mi vidimo da je sa svakom mutacijom, varijantom virusa da je stanje uvijek gore i gore, rekao je dr. Božidar Duplančić.

VIDEO: Od ponedjeljka nove mjere: Ograničavaju se javna okupljanja, pojačana uporaba maski

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Slično situaciju opisuje i Mihaela Pfeifer, glavna sestra Respiratorno intenzivističkog centra KBC-a Split.

- Mi prolazimo rat 2020., 2021., 2022., i ne znamo kad će završiti. Nakon dvije godine, priznajemo da smo ne iscrpljeni nego na rubu što se kaže, ali nećemo dozvoliti da se slomimo!, govori Pfeifer.

Medicinskim sestrama u Splitu u pomoć stiže 18 kolegica

- To je jedna velika stvar za nas sve skupa, a evo javnost bi trebala znati i shvatiti u kakvoj smo situaciji s obzirom na to da smo posegnuli prvi put u dvije godine za takvim potezom. Ovdje se radi sa srcem i dušom, apsolutno, kapa do poda svima. Kad nam se oči smiju od sreće, kada pacijenta ispratite kući - to je za nas najveća nagrada i to je ono što nas drži i gura dalje, kaže Pfeifer.

Sve operacije koje nisu hitne se odgađaju.

- Nažalost, sad od ponedjeljka nisam sigurna kako ćemo, kako će se odvijati hladni program. Mi ćemo ustvari, prvi put, ja mislim ikada da će hladni pogon u KBC-u Split biti reduciran, baš znakovito, ističe dr. Sanda Stojanović Stipić.