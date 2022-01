Od danas u Austriji karantena smanjena na pet dana. Lockdown za necijepljene produžen za 10 dana

Danas je u Austriji na snagu stupila prva skupina novih vladinih mjera protiv širenja koronavirusa, prema kojima osobe koje su pozitivno testirane na Covid-19 mogu iz samoizolacije izaći nakon pet dana, uz predočenje negativnog PCR testa. Isto pravilo vrijedi i za osobe koje su bile u kontaktu s zaraženom osobom. Prema novoj odredbi, više nema podjele na K1 i K2 kontakte, a u samoizolaciju više ne moraju osobe koje su primile tri doze cjepiva ili su u vrijeme kontakta s korona pozitivnom osobom cijelo vrijeme nosile FFP2 masku.

To isto vrijedi i za djecu, jer za njih još nije predviđen booster doza. Kako bi se, s obzirom na razantno širenje omikron soja koronavirusa Austrijom, spriječio mogući raspad sustava na području kritičnih struktura zbog nedostatne radne snage, austrijska je vlada odlučila da od danas ni osobe koje rade u tvrtkama koje spadaju pod kritičnu strukturu, kao bolnice, trgovine, škole, dječji vrtići, starački domovi, elektro - i vodoopskrba, sigurnosne službe itd., ne moraju više u karantenu, iako su bili u kontaktu s zaraženom osobom. Ono što je obvezno je da se moraju dnevno testirati i poslodavcu predočiti negativan korona test, te cijelo radno vrijeme nositi FFP2 masku. Sljedeći paket mjera stupa na snagu u utorak 11. siječnja, a obuhvaća obvezno nošenje FFP2 maske i na otvorenom, gdje je nemoguće održati fizički razmak između ljudi od najmanje dva metra. To se odnosi na sva frekventnija mjesta, kao što su pješačke zone, stajališta sredstava javnog prijevoza itd.

Od utorka počinju i stroge policijske kontrole 2G pravila u trgovinama, u koje smiju samo cijepljeni i Covid preboljeli. Necijepljenima je ulaz zabranjen,a lockdown im je danas produžen za još deset dana. Certifikati cijepljenih i izliječenih provjeravati će se na ulazu u trgovinu ili najkasnije ispred blagajne. Neki su trgovci najavili da će lupati žig na ulazu, drugi davati plastične narukvice itd. U svakom slučaju, prekršitelji mjera strogo će se kažnjavati, a nove, znatno strože kazne, najavljene su od 3. veljače. Ono što je također odlučeno je da “zelena putovnica” u Austriji od 1. veljače vrijedi samo šest mjeseci za sve one koji nisu primili tri doze cjepiva. Od 1. veljače najavljeno je obvezno cijepljenje o kojem se proteklih dana sve više i glasnije raspravlja, a neke logističke službe, vezane uz zdravstveno osiguranje, koje bi to trebale pomno pratiti i evidentirati, jučer su se oglasile kako im treba do travnja vremena da se za sve pripreme.

Nakon toga se je jučer javilo i ministar zdravstva Wolfgang Mückstein, koji je preventivno u samoizolaciji, jer je ovih dana bio u kontaktu s korona zaraženim kancelarom Karlom Nehammerom, poručivši kako “nema pomicanja rokova i da sve ostaje kao što je prethodno odlučeno”. Naime, austrijski politički vrh i stručnjaci strahuju da bi omikron, ukoliko se hitno ne poveća stopa procijepljenosti populacije (sada je oko 70 posto), mogao zavladati zemljom. Zanimljivo je da tako ne misli većina Austrijanaca.

Prema anketi Instituta za ispitivanje javnog mnijenja Unique research napravljenog za tjednik “Profil”, 54 posto ispitanika je reklo kako “uglavnom nisu” (32 posto), ili “uopće nisu (22 posto), zabrinuti zbog omikrona. Anketa je pokazala da od ukupno 42 posto Austrijanaca koje brine omikron soj koronavirusa, njih 9 posto je “vrlo zabrinuto”, 33 posto “zabrinuto”, a 4 posto se nije izjasnilo. Bez obzira koga omikron brine, a koga ne, on je u svakom slučaju i u Austriji u razantnom uzletu. Danas je u proteklih 24 sata zabilježeno 7.405 novozaraženih i još 14 smrtnih slučajeva, što je dvostruko više nego prije tjedan dana (3.608). Najviše novih slučajeva zaraze je u Beču (1.960), Donjoj Austriji (1.092) i Tirolu (1.043). U nekim austrijskim pokrajinama, kao primjerice na području Flachaua u Salzburgu, sedmodnevna incidencija iznosi gotovo 10.000 novozaraženih na 100.000 stanovnika, te mediji izvještavaju kako se nadležni boje da bi već u ponedjeljak testiranje i slijeđenje kontakata zaraženih tzv. Contact Tracing mogao “kolabirati”.

