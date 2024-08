Svadbe nikad skuplje, samo za glazbu traže 6500: 'Prošla su vremena kad su mladenci mogli zaraditi od vjenčanja'

Vjenčanje je za mnoge najvažniji dan u životu, a sezona vjenčanja je u punom jeku. Iako najvažniji i najsretniji dan - vjenčanja su postala skup sport, kako za mladence tako i za goste. Poskupjelo je sve od dekoracija i hrane pa do crkve. Mladenci muku muče i kalkuliraju kako bi ostali u plusu.

Nije lako ni gostima, vremena kada je 500 kuna bilo dovoljno za stolac i dar davno su iza nas. Danas ta cifra preračunata u eure teško da može pokriti samu cijenu stolca pa ako ste pozvani na vjenčanje, ipak morate malo dublje odriješiti kesu. Net.hr odlučio je istražiti koliko "dublje" i što je danas primjeren poklon na vjenčanju.

Zvonimir Videković, koji vjenčanja organizira već 12 godina, kaže da su cijene ove godine znatno skočile u odnosu na prošlu. Svadba nije svadba bez cvijeća i dekoracija, a nabavne cijene su i tu skočile duplo, kaže jedan poznati zagrebački dekorater. "Cvijeću je jako narasla cijena, a pogotovo od prelaska na euro. Za svadbu sa 100-tinjak gostiju, cijena je oko 1500-2500 eura. To uključuje dekoraciju stolova, mladenačkog stola, buket i par posebnih revera", otkriva.

Trenutno su najveći hit vjenčanja srednje veličine do oko 150 ljudi. "Ima slučajeva i kad je 300, pa i više od 400 gostiju. Ali u posljednje vrijeme najpopularnija su manja ili srednje velika vjenčanja od 100 do 180 ljudi", kaže Videković.

Osim što je za velika vjenčanja teže pronaći prostor i cijena stolca je poprilično "skočila", što je potvrdila i jedna mladenka koja se udala ovog ljeta. "S obzirom na to da salu morate dogovoriti barem godinu dana ranije, uglavnom dobijete cijenu koja je u tom trenutku aktualna. U pravilu se potpiše ugovor kojim se obvezuju da neće cijenu mijenjati, bez obzira na inflaciju. Tko je lani dogovorio svadbu, mogao je proći i sa 75 eura po stolcu, ali sad se ne može ispod 85 eura", kaže mladenka. To je potvrdio i Videković, koji tvrdi da se u nekim salama cijena stolca penje i do 160 eura po osobi.

Razgovarali su i s ugostiteljima koji kažu da su oni zaista najjeftiniji stolici 65 eura, i to u manjim mjestima i lokalnim salama. Cijene su im se povećale za osam do deset posto u odnosu na prošlu godinu. Prije korone, odnosno 2018. godine, stolci su se mogli bez problema pronaći po cijeni od 40-50 eura. "Iznenadile su nas cijene svadbenih bendova, dakle ne nekih poznatih izvođača. Dobivali smo ponude na 6500 eura. Također bendovi/zborovi koji pjevaju u crkvi, teško ćete naći ikoga ispod 200 eura, a recimo da vaš obred traje 30 minuta i oni pjevaju tri, četiri pjesme. Koristeći metodu pretvaranja u kune, shvatiš da je to 1500 kuna pa ti baš i nije jasno kako i zašto", prepričava mladenka.

Videković je za Net.hr otkrio da svadba na kraju ispadne između 15.000 i 25.000 eura za 100 ljudi. "Štedi se na uslugama koje su na listama mladenaca na zadnjim mjestima. Mladenci sami znaju odradit dekoracije ili neke sitne stvari kako bi uštedjeli. Ali i dalje postoje mladenci koji ne pitaju za cijenu jer žele svoj poseban dan baš kako su ga zamislili", kaže Videković.

A onda dolazimo do darova, koji su također papreni. Mladencima se najčešće daruje novac koji pokriva stolac i dar za bračni život. Ali ima i onih koji se i dalje odlučuju na klasične darove. Obično su to ljudi bliski mladencima pa znaju što im treba. "Prošla su vremena kada se moglo dobro darivati same mladence, teško je prognozirati koliko se stavlja u kuvertu. Nepisano pravilo je: Ako je stolac 70 eura, onda par daje 200 eura. To pokriva stolac i ostaje nešto za mladence", objašnjava Videković.

Kad se podvuče crta, mogu li mladenci danas pokriti troškove i ostati u plusu? Mladenka iz ove priče tvrdi da ostaju u plusu, bar je to bio njezin slučaj, no nije otkrila koliko. "Vjerujem da se svi vode mišlju 'samo da se pokrijemo'. Moraš biti spreman na sve, zato - ne radi svadbu ako nemaš mogućnost brzog kredita ili dobru ušteđevinu", savjetuje bivša mladenka.

Organizator vjenčanja tvrdi da o konačnom saldu ovisi puno stvari, a neki su i na gubitku. "Ako mladencima možda pomažu roditelji oko plaćanja vjenčanja, pa im dio darova ili svi ostaju, mogu biti u plusu. Ako mladenci sami plaćaju vjenčanje, čak i da su i štedjeli, ali naposljetku darovi nisu kako su očekivali, mogu opet biti u minusu. Nažalost, prošla su vremena gdje se baš moglo zaraditi od svog vjenčanja, ima takvih primjera, no sve manje. Realnije je da se cijela ceremonija završi s nulom ili minimalnim gubitkom", objašnjava organizator vjenčanja.

