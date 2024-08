Prijatelj ga izbacio s vjenčanja zbog svađe oko hrane: 'Jesam li u pravu?'

Muškarac je na Redditu pitao za mišljenja nakon što je izbačen s prijateljevog vjenčanja jer je naručio pizzu kad je na prijemu ponestalo hrane. Korisnik "Adorable_Distance_15" opisao je da su on i njegova supruga nedavno bili na vjenčanju svog prijatelja na kojem je bilo oko 70 gostiju, uglavnom obitelji. "Kad smo stigli tamo, sjedili smo za stolom s još nekim ljudima. Fini ljudi, dobro smo se družili i lijepo čavrljali", započeo je muškarac priču, piše Fox News.

"Vjenčanje je također bilo prilično lijepo. I moj prijatelj i njegova nova žena bili su jako sretni", napisao je. Nakon obreda vjenčanja, svaki stol dobio je dvije boce vina, kruh i maslac, a bar je otvoren. "Onda je hrana izašla i izgledala je jako dobro", rekao je te je istaknuo da je svadbeni domjenak bio na bazi švedskog stola. Shvatio je da je napola zujan te se veselio pojesti malo hrane. Kad je počela večera, stolovi su se pozivali na švedski stol nekoliko po nekoliko. "Prvih nekoliko stolova koji su pozvani bili su obitelj obje strane", napisao je. A tada su krenuli problemi.

"Ne želim posramljivati ljude koliko jedu, ali primijetio sam koliko su hrane uzimali dok sam strpljivo čekao da nas pozovu. Također sam primijetio da su neki otišli do švedskog stola nekoliko sekundi prije nego što su svi stolovi pozvani i nitko ih nije zaustavio", objasnio je. Iako je takvo ponašanje smatrao nepristojnim, pretpostavio je da ima dovoljno hrane za sve. "Na moje iznenađenje, kad su nas pozvali, nije ostalo ništa. Nakon što smo zgrabili ostatke koji su ostali, svi smo još uvijek bili prilično gladni i pomalo ljuti. Tako smo, na neki način, pričali da je prvih nekoliko stolova pojelo svu hranu", objasnio je. Nakon što je netko predložio da uzmu pizzu, muškarcu se, zbog njegovog pijanog stanja, ta ideja svidjela.

"Tako da smo se svi uključili i naručili četiri velike pizze i nekoliko pilećih krilaca iz lokalne pizzerije u blizini te nije trebalo dugo da sve bude dostavljeno. Donio sam hranu za naš stol, te smo počeli jesti", napisao je. Drugi stolovi, gdje su također bili gladni ljudi, primijetili su pizzu pa su je podijelili i s njima što je izazvalo komešanje, a ljudi su počeli ispitivati ima li još pizza na raspolaganju. "Moj prijatelj je došao razgovarati sa mnom o tome zašto sam naručio hranu. Njegova mladenka nije bila sretna zbog toga. Tako sam mu rekao da nismo stigli jesti i da je hrane nestalo puno prije nego što su pozvali naš stol, a bili smo jako gladni. Što smo trebali raditi, gladovati?", rekao je pisac na Redditu. No, drama se nastavila kada je mladenkin otac primijetio ostatke pizze.

"Ovdje sam ja možda ispao bezobrazan jer su ostale dvije kriške i znao sam da ih gleda. Pitao sam druge ljude za svojim stolom žele li jedan. Svi su odbili. Mladenkin otac rekao je bi jedan", napisao je. "Tada sam uzeo dvije kriške, stavio ih na tanjur i počeo jesti, a zatim sam ga pogledao i rekao nešto poput: 'Ne, ti i svi za vašim stolovima imali ste puno više od vašeg udjela u švedskom stolu i pojeli ste. To je razlog zašto smo uopće naručili hranu, a sada imate hrabrosti tražiti da je podijelimo'". Mladenkin otac to nije znao te mu je lice pocrvenjelo i vratio se za svoj stol gdje se mnogo raspravljalo. "Mladenka se još više razljutila te se posvađala se s mojim prijateljem koji nam je zatim rekao da moramo otići. Nisam htio stvarati probleme, pa smo moja žena i ja pozvali taksi i otišli", napisao je.

Nekoliko dana nakon vjenčanja, nazvao ga je prijatelj čije je bilo vjenčanje i ispričao svoju stranu priče. "Složio se da je mladenkina obitelj bila stvarno bezobrazna jer je pojela svu hranu i ostavila većinu ostalih gostiju gladne", rekao je prijatelj te dodao da je otprilike polovica gostiju napustila svadbeni domjenak nakon što nije ostalo hrane. "Bio je ljut na obitelj svoje žene jer im je rekao koliko će gostiju biti, no oni su mislili da imaju pravo jesti koliko žele jer su oni platili alkohol i hranu. i mladenka je bila ljuta na njih jer su upropastili njezin poseban dan. Prijatelj se želio ispričati u svoje i njezino ime.

Da bi nadoknadio probleme s svadbenim domjenkom, mladenkin otac planirao je organizirati "proslavu nakon vjenčanja" za sve koji su bili na izvornom vjenčanju, kao i za ostale ljude. "Osobno me obavijestio da će biti 50 velikih pizza iz istog lokala iz kojeg sam ja naručio", napisao je "Adorable_Distance_15". Unatoč sretnom kraju, stručnjakinja za bonton, Lisa Gaché, smatra da je pisac posta trebao biti bolje pripremljen. "Naručivanje pizze i jedenje na vjenčanju očito je nepoštovanje prema mladenki, mladoženji i njihovim obiteljima", objasnila je.

Smatra da su trebali naizmjenično izaći na parkiralište da bi pojeli pizzu, a smatra i da je "Adorable_Distance_15" mogao pitati konobara mogu li otići do švedskog stola. "Imati manire ne znači da ne možete izraziti svoje potrebe. Možda je to jednostavno bio previd domaćina", rekla je Gaché te je poručila korisniku Reddita da ubuduće ima obilniji obrok tijekom dana. "Pojaviti se kao gost na vjenčanju prijatelja znači da se osmjehujete i podnosite sve okolnosti, ma kakve god one bile", zaključila je.