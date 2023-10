Suverenisti će tražiti smjenu ministrice Vučković, podrška njihovu zahtjevu već stigla iz SDP-a

Oporba nezaustavljivo nastavlja sa svojim zahtjevima za smjenom onih koji u aktualnoj Vladi obnašaju ministarske funkcije. Tako su danas, istog dana kada zbog dostatnih ruku vladajućih u Saboru nije prošla već druga oporbena inicijativa za smjenom ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana, ovaj put zbog 2,1 milijun razloga, Hrvatski suverenisti najavili su traženje opoziva ministrice poljoprivrede Marije Vučković. A podrška te inicijative već je stigla i s ljevice.

– Nije mi jasno da ministrica može toliko nisko pasti i davati izjave kako ima saznanja da su osobe povezane s desnicom premještale zaražene svinje. To očito čini kako bi, što se tiče katastrofalne borbe protiv afričke svinjske kuge, sačuvala svoju funkciju i prebacila krivnju na sve ostale, a ne na sebe i na Ministarstvo poljoprivrede. Pozivam ministricu da, ima li saznanja da je bilo tko premještao protuzakonito svinje u zonama nadzora i time namjerno širio afričku svinjsku kugu, to odmah prijavi nadležnom Državnom odvjetništvu. A ako je ministrica određeno vrijeme znala za to, i to nije prijavila, onda je sudionik kaznenog djela, što ministar sebi ne može dopustiti – kazao je danas Pavliček najavljujući da će Hrvatski suverenisti do kraja tjedna prikupiti 31 potpis potreban za pokretanje opoziva ministrice Vučković kako bi se onda u idućih osam dana o tome moglo raspravljati na plenarnoj saborskoj sjednici.

Vrlo brzo predsjednik SDP-a Peđa Grbin obznanio je kako će zastupnici te stranke podržati taj prijedlog Hrvatskih suverenista jer, kako kaže, u resoru ministrice Vučković vlada cirkus zbog kojeg je ministarstvo kojem je na čelu dalo najviše posla Uredu europskog javnog tužitelja na području cijele Europske unije.

– Ako netko inicira smjenu nekoga tko je do te mjere nesposoban, jednostavno nemaš što drugo nego podržati tu inicijativu – pojasnio je Grbin SDP-ovu podršku inicijativi Hrvatskih suverenista.

