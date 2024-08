Planirate se bućnuti? Evo kakve su temperature mora. Nekima se možda neće svidjeti

Iako se ljeto bliži kraju, toplinski valovi i dalje ne popuštaju. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) prognozirao je kako će i tijekom ponedjeljka temperature u brojnim krajevima Hrvatske dosezati i do 35°C, a s njima i dalje ostaje visoka temperatura mora.

Tako je ovog ponedjeljka, samo pet dana prije početka rujna, u moru kod Rovinja izmjereno visokih 27.5°C, dok je u Splitu u 8 sati temperatura bila 26.8°C. More i oko Komiže, Malinske, Mljeta i Pule već je u jutarnjim satima išlo iznad 26°C, dok je najhladnija temperatura mora izmjerena kod Šibenika – 23.5°C.

Iznimno toplom moru u idućim danima mogla bi tek pomoći fenska bura koja puše, a zbog koje je na dijelovima Jadrana izdano i upozorenje. Ovaj toplinski val krajem kolovoza popustit će s utorkom u unutrašnjosti, no visoke temperature i sutra se očekuju na području Jadrana.

''Djelomice sunčano, ali ne sasvim stabilno. Uz povremeno više oblaka mjestimične kiše će u noći i rano ujutro biti uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj, a popodnevni pljuskovi mogući su i drugdje. Na obali uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, u drugom dijelu dana će slabiti i prema jugu prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 17 i 22, na moru od 23 do 28 °C. Najviša dnevna od 28 do 33 °C'', najavljuje DHMZ.

