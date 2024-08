Temperature polako padaju: Kiše može biti već noćas, evo što nas čeka u nastavku tjedna

Vrijeme će u utorak biti djelomice sunčano, ali ne sasvim stabilno. Uz povremeno više oblaka mjestimične kiše će u noći i rano ujutro biti uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj, a popodnevni pljuskovi mogući su i drugdje. Na obali će biti uglavnom suho. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, u drugom dijelu dana će slabiti i prema jugu prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura bit će većinom između 16 i 21, na moru od 23 do 28 °C. Najviša dnevna od 27 do 32 °C, na moru i u unutrašnjosti Dalmacije ponegdje i viša, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Narančasto upozorenje, koje vrijeme opisuje kao opasno, izdano je zbog toplinskog vala za riječku, splitsku i dubrovačku regiju, a DHMZ je istaknuo: "Budite spremni na pojavu zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije, ponajprije starijih i male djece. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih službi." Uz to, žuto upozorenje zbog iznimno visoke temperature izdano je za kninsku regiju.

Osim zbog toplinskog vala, upozorenja su izdana zbog vjetra, točnije narančasto za Velebitski kanal, a žuto za riječku regiju, zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić te sjevernu i srednju Dalmaciju.

"U nastavku tjedna na kopnu će dani biti većinom sunčani i vrući, ali ne i posve stabilni. Uz lokalno jači razvoj oblaka, poslijepodne postoji mogućnost za prolazni pljusak - u petak vjerojatnije na istoku, u srijedu u Gorskoj Hrvatskoj, gdje ujutro može biti i kratkotrajne magle. Blagi pad temperature zraka na pretežno suhom i sunčanom Jadranu označit će kraj toplinskog vala, no dani će i dalje biti vrući, noći u mnogim mjestima tople i vrlo tople. Bura će oslabjeti u srijedu i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak, a na jugu bi poneki pljusak iz unutrašnjosti mogao stići do obale, baš kao i u petak", prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.