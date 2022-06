Stručnjaci najavljuju ekonomski uragan: Za hranu, režije i prijevoz dvije trećine kućnog budžeta

Bit će ovo godina velikih poskupljenja s očekivanom godišnjom stopom inflacije od desetak posto, čega smo na ovim prostorima bili pošteđeni gotovo tri desetljeća. Cjenovni je udar većim dijelom posljedica globalnih turbulencija, od pandemije, karantena do rata u Ukrajini, no on će imati i hrvatski specifikum vezan za uvođenje eura.



Cijena struje za kućanstva u Hrvatskoj još je uvijek otprilike tri puta niža nego u Njemačkoj, dva puta niža nego u Austriji, a u odnosu na druge članice EU samo Bugari i Rumunji imaju jeftiniju struju od Hrvata. Što se tiče plina, odnosi među državama malo su drukčiji, plin je najskuplji u skandinavskim zemljama, ali najjeftiniji i dalje u Hrvatskoj i Mađarskoj.