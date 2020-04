U Hrvatskoj 40 novih slučajeva zaraze. Preminuo muškarac srednje životne dobi

U Hrvatskoj je 40 novih slučajeva zaraze. Ukupno je 1222 oboljelih od Covid-19. Preminuo je jedan muškarac srednje životne dobi koji nije imao zdravstvenih problema u Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu.

"Iako je naša linija linerna, ne smije biti mjesta za opuštanje. Moramo biti dosljedni i moramo se držati uputa Stožera", kazao je ministar zdravstva Vili Beroš. Na respiratoru je 36 osoba. Dosad je testirano 11.464 uzorka, od čega 617 u protekla 24 sata.

"Hospitaliziranih imamo 372 i oporavljenih 130, što je pet više u odnosu na jučer", istaknuo je Beroš.

Izdano je 556.221 propsunica, a obijeno je preko 16 tisuća, kazao je ministar Davor Božinović.

"Održana je videokonferencija sa Stožerima gdje su dane epidemiološke upute za tržnice. Radi se sve kako bi se pripremile tržnice za prihvat robe. To uključuje primjerice zaštitare i druge koji će sve pratiti. Važno je da u taj korak popuštanja krenemo spremni. Kada dobijemo povratne informacije onda bi odluka trebala biti potpisana", kazao je Božinović.

"Ja se mogu zahvaliti HBK na uputama koje su poslali. Mislim da pozivanje vjernika unatoč svim sugestijama nije dobro za zdravlje ljudi. Policija apelira, ukazuje da to nije dobro i nadam se da će poruke o tome, iako je to naravno prvi puta da se to događa, da će doći do svih svećenika, jer time šire onu poruku ljubavi, a to je da u ovom trenutku sačuvamo jedni drugi", kazao je Božinović.

"Svaka prognoza je nezahvalna. Ja nemam puno razloga za optimizam za Europu ukupno. U Italiji zaraza stagnira, ali imaju veliki broj umrlih. Imamo i u Skandinaviji situaciju da brojke rastu. Oko stagnacije u Europi ne možemo govoriti. Kod nas držimo jako dobro situaciju i ako se budemo pridržavali mjera situacija će biti povoljna", kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.