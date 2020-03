Stožer Karlovačke županije: Imamo 14 oboljelih, možemo zbrinuti oko 200 oboljelih

Članovi Stožera civilne zaštite Karlovačke županije danas su održali prvu online konferenciju za novinare o situaciji s koronavirusom na području županije i to preko YouTube kanala Karlovačke županije. Na taj su način i sami željeli doprinijeti smanjenju socijalnih kontakata, obzirom da se na tiskovinama okupi veliki broj novinara i snimatelja, pa je poštivanje svih mjera opreza otežano.

Na prvoj online tiskovnoj, dr. Ervin Jančić, ravnatelj karlovačke Opće bolnice kazao je da je u Karlovačkoj županiji danas 14 oboljelih od virusa COVID-19, troje više nego u nedjelju i da je riječ o osobama koje su bile u neposrednom kontaktu s do sada oboljelim osobama, točnije to su članovi njihovih obitelji.

Video: Mobilni kontejneri u kojima se građani mogu testirati na koronavirus

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- No, bojim se da će se, ako se ne budemo pridržavali svih mjera, broj zaraženih biti veći i da će se ti kontakti proširiti. U samoizolaciji je više od 600 osoba i nužno je da se svi toga i pridržavaju. Bolest se šiti jako brzo, socijalnim kontaktima najviše i zato ne smije biti gužvi u trgovinama, zabava s puno ljudi u kućama, okupljanja po ulicama, grupnih šetnji. Toga ne smije biti ako želimo smanjiti veliko širenje zaraze - poručio ej dr. Ervina Jančić. Dodao je daje 79 osoba testirano, a čekaju se rezultati 4 uzeta nalaza.

- Samo je jedan liječnik Opće bolnice Karlovac zaražen, no on je 14 dana prije tog oboljenja bio na bolovanju i nije bio u kontaktu s pacijentima i doktorima. Dvoje naših oboljelih, među njima i taj liječnik, su u zagrebačkoj Klinici Dr. Fran Mihaljević s težim simptomima, a ostali se liječe u karlovačkoj Općoj bolnici. Trenutno imamo mogućnost smjestiti 47 oboljelih od koronavirusa, a vršimo pripreme i uskoro ćemo moći zbrinuti 200-injak bolesnih osoba, no niti to neće biti dovoljno ako se ljudi ne budu pridržavali uputa o izolaciji i svim mjerama zaštite. Stanje naših pacijenata je takvo da se situacija može mijenjati iz sata u sat i zato molim sve da budu krajnje oprezni i brižni prema sebi i svima oko sebe. Upozoravam da vrlo brzo slike koje sad gledamo na TV iz okolnih zemalja, mogu biti i ovdje ako se ne pridržavamo mjera - dodao je dr. Jančić.

Josip Ribar, načelnik Stožera civilne zaštite kazao je da poslodavci svojim radnicima moraju izdati propusnice za kretanje radnika iz mjesta prebivališta zbog posla, te da dodatne informacije o svemu građani mogu dobiti na broj telefona i na mail Stožera civilne zaštite.

Na pitanje znaju li u Stožeru civilne zaštite Karlovačke županije tko je osoba iz Karlovca koja je u Osijeku prozvana kao neodgovorna osoba koja je stvarala probleme i 'raznosila' virus po Osijeku i Zagrebu, rekli su da nemaju saznanja.

- No svakako ćemo tu informaciju provjeriti, nadležni će to provjeriti jer takvo je ponašanje nedopustivo - kazao je dr. Ervina Jančić.