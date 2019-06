Što bi se to moglo prišiti predsjednici? Priprema li se Barbika II ili se Šeks istrčao?

Čega se to plaši aktualna predsjednica Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović? Što bi joj se to moglo “prišiti” da bi je se u predsjedničkoj kampanji moglo kompromitirati? Pitanja su to koja je svojim medijskim istupom inicirao Vladimir Šeks, kada je, upitan postoji li mogućnost da predsjednica odustane od utrke za novi mandat odgovorio kako ne bi ulazio u takve spekulacije, no da je to moguće.

– Priča se koješta, da bi se njoj moglo prišiti nešto što bi je moglo kompromitirati... motaju se neke priče, kazao je Šeks, te dodao da bi je išli kompromitirati “ovi kojima je dala nogu”.

Bez obzira koji je bio motiv ovakvog Šeksovog istupa, činjenica je da je uskovitlao priču i sada se svi mediji trude saznati gdje je to predsjednica “tanka” i čega se plaši. Činjenica je da joj je Šeks ovakvim istupom trenutno naštetio, jer bavljenje ovakvom temom zadnja je stvar koja bi aktualnoj predsjednici sada trebala. Ona se, očito još uvijek “prebrojava” kada će i da li će objaviti svoju kandidaturu, čeka da se poslože neke važne kockice, a onda se Šeks pojavi na TV-ekranu.

I Šeks je smijenjen?

Bolje informirani misle da je veteran Šeks, koji je bio i posebni savjetnik predsjednici, moguće i razgovarao s njom o kandidaturi, pa se onda pojavila i tema njezine kompromitacije. U toj varijanti, Šeks je onda, želeći zaštititi predsjednicu, preventivno o tome i progovorio na TV-u. Moguće, no to bi značilo da Šeks više nema onaj istančani politički osjećaj, jer je lansirao priču koja je imala skandalizirajući učinak na medije i ne ide u prilog predsjednici. Drugi, pak, i dalje vjeruju da Šeks ništa ne čini slučajno. No, kako je to i sam “fokusirao”, moguće kompromitacije mogle bi poteći od “ovih kojima je ona dala nogu”.

Već je, primjerice u javnost procurila informacija da je sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, navodno dogovorila da ona više ne spominje “velikosrpsku agresiju”. Šeks i sam kaže da ima više takvih savjetnika koji su “dobili nogu”, a uostalom i on je jedan od njih. On je bio primoran zatražiti razrješenje na proljeće 2016. zbog slučaja Goldberger, odnosno odluke Komisije za pomilovanja da se Šeksovom negdašnjem savjetniku oprosti 8 mjeseci zatvora.

– Zagovarao sam da ga se pomiluje, a predsjednica je smatrala da to nije u redu s obzirom na moj poseban odnos s njim, kazao je tada Šeks. Politička kompromitacija visokih dužnosnika gotovo je uvijek vezana uz iskazane slabosti ili privatna druženja za koje se mislilo da neće završiti pod lupom javnosti. I u medijima se već spekuliralo o nekim videozapisima i rođendanskim druženjima predsjednice, no sve je ostalo u zoni spekulacija. Grabar-Kitarović, međutim, nije tu bez iskustava.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Novi krug ‘kompromitacije’

Naprotiv, prije 5 godina, a nakon njezine objave kandidature izbila je “Afera Barbika”, kada je tadašnji predsjednik Ivo Josipović kazao da je u Ured predsjednika stigao dokument sastavljen na 13 stranica s nazivom “Akcijski plan Barbika”, koji sadrži popis aktivnosti kojima bi se trebala diskreditirati HDZ-ova kandidatkinja. Josipović je kazao da je išao objaviti dokument jer ga se “nastoji difamirati kao osobu koja vodi prljavu kampanju”.

Takav manevar nije prošao kod HDZ-ovaca, koji su ga (Karamarko i Brkić) optužili da je “Barbika” stvorena upravo kod njega. U dokumentu je stajalo da treba osigurati drugi mandat Josipoviću “u prvom izbornom krugu potpunom neutralizacijom glavne protukandidatkinje (“Barbike”), ili “poraziti Barbiku prije izbora i/ili je natjerati na povlačenje kandidature”. U nastavku tog plana stajalo je da u javnosti treba stalno isticati da se politički uzdizala kao “ponizna sluškinja veleizdajnika Sanadera”. Trebalo ju je, nadalje, obezvrijediti kao “potpunu neznalicu, koja je sve postigla dodvoravajući se visokim političarima suprotnog spola”.

U tih 13 stranica taktike stajalo je da valja “proširiti glasine o osobnom životu Barbike, njenim starim ljubavima, bračnim problemima...”. Da bi vidjeli kako bi izgledao novi krug “kompromitacije” predsjednice, trebat će ipak pričekati hoće li se ili neće kandidirati. Da već i u HDZ-u gube živce, dokazuje i “vabljenje” važnog HDZ-ovca Branka Bačića koji, nakon što se ignorantski osvrnuo na Šeksove teze o kompromitacijama, ustvrdio da će Grabar-Kitarović svoju predsjedničku kandidaturu objaviti “kada ocijeni da je najprikladnije vrijeme, u čemu će imati punu podršku HDZ-a i pobijediti na izborima”.